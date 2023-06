Мъж уби двама души на летището на молдовската столица, нападателят вече е задържан

М ъж уби двама души на летището на молдовската столица Кишинев днес, след като му бе отказан достъп в страната. Нападателят вече е задържан, съобщиха местни медии.

Те информираха преди това, че чужденец е открил огън по граничар и го ранил, след като му бил отказан достъп в страната. После стрелецът се барикадирал в помещение на аерогарата, където държал заложници.

A Russian national has attacked the Chisinau airport in the capital city of Moldova and shot 2 people to death.



The SWAT team just stormed the airport and arrested him.



