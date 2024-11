Мъж оцеля сам над пет седмици в дивата природа

Т урист оцеля над пет седмици в отдалечените гори на Британска Колумбия.

20-годишният Сам Бенастик беше намерен жив след повече от пет седмици в изолирания парк Редфърн-Кейли в северните Скалисти планини. Той бе обявен за изчезнал на 19 октомври, след като не се завърна от 10-дневен риболов и поход в района.

