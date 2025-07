Мъж обезглавил приятелката си, защото бил „самотен“ - след това гледал порно на телефона ѝ

27-годишният Юън Метвен ще прекара остатъка от живота си зад решетките, след като се призна за виновен в жестокото обезглавяване на 21-годишната си приятелка Финикс Спенсър-Хорн. Престъплението е извършено в дома им в Ийст Килбрайд на 16 ноември 2024 г., а тялото ѝ е открито два дни по-късно, съобщи шотландската полиция.

Разследването разкри ужасяващи подробности за действията на Метвен преди и след убийството. В деня на инцидента той изпратил съобщение до Спенсър-Хорн, в което се оплаквал, че се чувства самотен, докато тя е на работа. По-късно същата вечер поръчал вечеря и я изчакал у дома.

Според прокурорите, същата нощ Метвен удушил, намушкал и обезглавил младата жена.

В следващите 48 часа той използвал колата ѝ, разглеждал съдържанието на телефона ѝ над 170 пъти, търсел порнографски материали и се опитвал да се сдобие с наркотици. През това време продължил да изпраща съобщения до майката на жертвата, преструвайки се, че Финикс е жива и в безопасност.

На 18 ноември Метвен сам се обадил в полицията и признал за убийството, заявявайки, че е бил под въздействието на кокаин и че „не е издържал“. При пристигането на органите на реда, тялото на Спенсър-Хорн било открито в апартамента. Метвен заявил, че се е опитал да я „разчлени“, защото „не можел да остане с нея в това състояние“.

По време на произнасянето на присъдата, съдията осъди не само извършеното престъпление, но и последващите действия на подсъдимия, заявявайки:

„Начинът, по който се отнесохте към тази невинна млада жена след смъртта ѝ, лиши семейството ѝ дори от възможността да се сбогува с нея.“