Мъж обезглави управител на мотел с мачете след спор за пералня

У жас в Далас - 37-годишен мъж обезглави управител на мотел в Далас, Тексас, заради спор за счупена пералня, съобщава Sky News .

Според съдебни документи 37-годишния Йорданис Кобос-Мартинес използвал мачете, за да убие Чандра Нагамалая, 50 г., управител на Downtown Suites. Инцидентът станал в сряда.

Нагамалая помолил Кобос-Мартинес да не използва пералнята, защото не работела. Обвиняемият почиствал стая заедно с жена и се ядосал, че управителят не говорил директно с него, а чрез жената, която превеждала.

Видеозапис показва как Кобос-Мартинес излязъл от стаята, извадил мачете и започнал да нанася удари с него. Нагамалая успял да избяга и започнал да крещи, но Кобос-Мартинес го последвал до рецепцията на мотела.

Yordanis Cobos-Martinez, 37, is in custody and charged with capital murder. In addition to that charge, he has an immigration hold for being in the U.S. without authorization. So the murderer is an illegal alien!! 😡. I'm so sick of this shit! 😢 😡 pic.twitter.com/anbtmNvImh — Anne Vitasek (@annvtsk) September 11, 2025

Съпругата и синът на жертвата опитали да го спрат, но били изблъскани. Обвиняемият взел ключ-карта и мобилен телефон от джобовете на Нагамалая и продължил атаката, докато „главата му била отделена от тялото“, се казва в съдебните документи. След това изхвърлил главата в контейнер за боклук.

Кобос-Мартинес бил арестуван от полицията, докато се опитвал да избяга.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ потвърди, че той е кубински гражданин с окончателна заповед за депортиране. До януари тази година се намирал в център за задържане на имигранти на ICE западно от Далас, но бил освободен под надзор, тъй като Куба отказала да го приеме заради криминалното му минало.

В момента той се намира в затвора на окръг Далас без право на гаранция.