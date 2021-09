Мъж нападна с нож петима в Италия, сред тях и дете

М ъж от Сомалия намушка петима местни жители в град Римини, Италия, предаде ТАСС.

Той се возел в автобус на градския транспорт, когато контрольори му поискали билет. В отговор той извадил нож и ги намушкал. Докато бягал от полицията, успял да рани още трима души, сред които и дете.

Мъжът е задържан. Местната прокуратура започна разследване.

