Мъж нападна с нож служители на бензиностанция в Бристол, взе и заложници

Н еизвестен нападна с нож служители в магазин на бензиностанция в Бристол, ранявайки поне един човек. Това съобщиха от местната полиция.

Нападателят е бил задържан. Преди това обаче той е взел заложници от персонала на бензиностанцията.

Hengrove Way Bristol: Police make arrest after knifeman incident at petrol station https://t.co/xPR8T4wz24 pic.twitter.com/sYjrrx1YwQ