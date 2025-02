​Мъж беше осъден за опит за убийство на бившия премиер на Япония

М ъж беше осъден на 10 години затвор за опит за убийство на бившия премиер на Япония Фумио Кишида през 2023 г.

25-годишният Рюджи Кимура хвърли тръбна бомба по Кишида, докато той се приближаваше към тълпата за реч по време на предизборно събитие в град Уакаяма. Въпреки че премиерът остана невредим, експлозията на самоделното устройство причини леки наранявания на полицай и един гражданин.

Атаката шокира Япония, тъй като се случи по-малко от година след убийството на бившия премиер Шиндзо Абе по време на предизборна кампания на открито.

Кимура, който беше осъден в сряда, заяви по време на разпитите, че не е възнамерявал да убие Кишида, а е искал да изрази недоволството си от законите, регулиращи възрастта за участие в избори, които му попречили да влезе в политиката.

Освен това той посочи, че е хвърлил бомбата, за да привлече внимание към гражданско дело, което е завел през 2022 г. и което впоследствие било отхвърлено.

Japan has indicted Ryuji Kimura, who threw explosives at the site of a speech by #japanese Prime Minister Fumio Kishida in April, on five charges, including "attempted homicide."

Why did he attack the Prime Minister?

Food for thought. https://t.co/eDPE0T3TPr pic.twitter.com/n1DDAX8FtP