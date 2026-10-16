България

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

От партията заявиха, че са събрали подписите с подкрепата на ДБ и ГЕРБ и настояват разговорите да се проведат вторник

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 10:15
Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“
Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море
Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините

Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините
Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване

Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване
Акциите на МВР преди президентските избори продължават

Акциите на МВР преди президентските избори продължават
Части от Западна България остават без ток днес

Части от Западна България остават без ток днес
КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София

КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София
Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

„Продължаваме промяната" поиска ново извънредно заседание на Народното събрание заради помилването на т.нар. „петрички Ескобар". От партията настояват то да се проведе във вторник следващата седмица. Те обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикването му с подкрепата на ДБ и ГЕРБ.

Извънредно заседание в НС заради помилването на „петричкия Ескобар“

„Събрахме подписите с искане за ново извънредно заседание. Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България", заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

По думите му през последната седмица е излязла нова информация, според която в продължение на шест месеца комисията по помилванията е работила без необходимия кворум.

„Ние непрекъснато се опитваме да получим информация. Притеснява ни, че ако тя беше ясна досега както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил", добави Денков, цитиран от NOVA.

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

„Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението", каза още той.

През последните седмици са излезли данни и за други помилвания, които са още по-скандални, посочи депутатът Стою Стоев.

„Обществото трябва да е наясно как са се упражнявали правата на президента, за да направи избор следващата седмица", поясни той.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 любопитни факта за китайския Шар Пей

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация

Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация

Парите ни Преди 20 минути

Повечето застрахователи, пенсионни и инвестиционни дружества дават за иновации до 20% от разходите си, сочи проучване на КФН

Вселенският патриарх Вартоломей

Историческа визита: Вселенският патриарх Вартоломей пристига утре у нас

България Преди 21 минути

По покана на Св. Синод Вселенският патриарх Вартоломей идва на историческо посещение в България. Визитата на духовното лице, известно с острата си позиция срещу войната в Украйна, предизвика както силен интерес, така и спорове у нас

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Парите ни Преди 42 минути

„Спаси София“ иска изпълнители, които системно не си вършат работата, да бъдат отстранявани от следващи обществени поръчки

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

България Преди 51 минути

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

България Преди 56 минути

Юридически преглед на давностните срокове за задължения към банки, НАП, общини и комунални дружества след смъртта на длъжника

<p>&quot;Е, проработи&quot;: Мъск представи първата летяща Tesla</p>

"Е, проработи": Мъск представи новия Tesla Roadster, който може да лети

Любопитно Преди 1 час

Технологичният милиардер изуми света, демонстрирайки електромобил с ракетни двигатели от SpaceX, който прави акробатични преобръщания във въздуха и ускорява от 0 до 100 км/ч за под секунда

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Свят Преди 1 час

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Петър, Емил, Тома и Иван ще се борят за оставането си в надпреварата утре вечер

<p>Приеха важни промени,&nbsp;свързани с правата на пътниците в жп транспорта</p>

Железопътната администрация ще регистрира влаковете в общ европейски регистър

България Преди 1 час

Депутатите приеха промени в Закона за железопътния транспорт, с които се преминава към централизирано регистриране на превозните средства в ЕС. Измененията засягат и правата на пътниците с увреждания и намалена подвижност

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Технологии Преди 1 час

Компанията обеща, че ще адресира някои от най-досадните проблеми и недостатъци на операционната система, като вече е готова да започне реализацията с поредица актуализации, включително и за някои от вградените приложения на платформата

,

Огромен пожар доведе до евакуация на жители край Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Бързо разрастващ се пожар край Малибу наложи задължителна евакуация, а ураганни ветрове до 110 км/ч и червен код за опасност усложняват борбата с пламъците в окръг Лос Анджелис

Християн Мицкоски

Мицкоски: България се превърна в убежище за осъдени престъпници

България Преди 1 час

„Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от страната (Северна Македония), да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там“, заяви още премиерът на Северна Македония

Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в 15:35 ч. местно време (06:35 ч. българско време) на около 76 километра североизточно от Озерновски, близо до южния край на полуострова

Руска атака срина енергийната инфраструктура в Киевска и Волинска област

Руска атака срина енергийната инфраструктура в Киевска и Волинска област

Свят Преди 2 часа

Руска атака срещу критична енергийна инфраструктура остави части от Киев и Волинска област без ток и с нарушено водоснабдяване, като опасността от нови нападения забавя възстановителните работи

Уловиха и втората мечка, плашила жителите на село Гьоврен

Уловиха и втората мечка, плашила жителите на село Гьоврен

България Преди 2 часа

Екземплярът е уловен в нощта срещу петък след поредица от сигнали за навлизане на диви животни в населеното място

,

Скандал в Британския музей: Ценен 300-годишен експонат от династията Цин се разби на парчета

Любопитно Преди 2 часа

300-годишна китайска купа падна от витрината си в Британския музей и повлече след себе си друг ценен артефакт. Инцидентът предизвика гневна реакция в Китай и поднови призивите за връщане на откраднатото наследство

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Новата ера в „Анатомията на Грей“: VIP лукс и неочакван шеф променят всичко

Edna.bg

Евгени Генчев на гости в дома на Микеле Мороне в Милано

Edna.bg

България е поискала от НАТО бойна авиация, ракетни комплекси и антидрон системи

Nova.bg

Откриха тялото на завързан и удушен 21-годишен мъж в река край Харманли

Nova.bg