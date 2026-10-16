ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

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„Продължаваме промяната" поиска ново извънредно заседание на Народното събрание заради помилването на т.нар. „петрички Ескобар". От партията настояват то да се проведе във вторник следващата седмица. Те обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикването му с подкрепата на ДБ и ГЕРБ.

Извънредно заседание в НС заради помилването на „петричкия Ескобар“

„Събрахме подписите с искане за ново извънредно заседание. Чувам коментари, че това се прави преди изборите. Уверявам всички, че и след тях отново ще настояваме за изясняване на случая. Това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се извършват помилванията в България", заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

По думите му през последната седмица е излязла нова информация, според която в продължение на шест месеца комисията по помилванията е работила без необходимия кворум.

„Ние непрекъснато се опитваме да получим информация. Притеснява ни, че ако тя беше ясна досега както за обществото, така и за нас, вероятно казусът вече щеше да е приключил", добави Денков, цитиран от NOVA.

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„Не можем да разберем каква информация е предоставила медицинската комисия. Не знаем и какви препоръки е дала комисията по помилванията. Не е ясно и на каква база е взето решението", каза още той.

През последните седмици са излезли данни и за други помилвания, които са още по-скандални, посочи депутатът Стою Стоев.

„Обществото трябва да е наясно как са се упражнявали правата на президента, за да направи избор следващата седмица", поясни той.