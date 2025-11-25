Мощни експлозии разтърсиха Киев

М ощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога, предадоха световните агенции.

„Има заплаха от ракетни удари за цяла Украйна“, предупредиха военновъздушните сили в публикация в Telegram, а ръководителят на военната администрация в Киев, Тимур Ткаченко, съобщи за заплаха от удари с балистични ракети.

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и вероятна ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

В публикация в Telegram, Кличко съобщи също така за прекъсвания на електро и водоснабдяването.

Той добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда. На снимки, публикувани в неофициални канали в социалните мрежи, се вижда как части от сграда са обхванати от пламъци.

Междувременно руските власти съобщиха, че трима души са били убити, а 10 ранени тази нощ при украинска атака срещу Ростовска област. Това потвърди и губернаторът на областта Юрий Слюсар, цитиран от Reuters.

За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев.

"Въоръжените сили на Украйна извършиха през изминалата нощ масирана атака срещу южните райони на Русия. Най-мощните удари бяха нанесени върху Новоросийск и Таганрог", посочват властите, цитирани от ТАСС.

По данни на министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта общо 249 дрона над руските области, над Черно и Азовско море, 116 от тях - над Черно море. Над Краснодарския край са прехванати и унищожени 76 дрона, 23 над Република Крим, 16 над Ростовска област, 7 над Брянска, по 4 над Курска област и над акваторията на Азовско море, 2 над Белгородска област и един над Липецка област, уточни министерството.