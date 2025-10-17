Свят

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Взривът най-вероятно е причинен от изтичане на газ

Обновена преди 32 минути / 17 октомври 2025, 12:51
Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени
Източник: iStock photos/Getty images

Т рима души загинаха, а десетина други 17 бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в румънската столица Букурещ, предаде "Аджерпрес".

Двама от пострадалите са в тежко състояние.

От Департамента за извънредни ситуации информираха, че взривът е засегнал апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).

Експлозията стана тази сутрин в осеметажен жилищен блок в сектор 5 на Букурещ, като засегна апартаменти между първия и петия етаж, както и друг блок в близост.

Кметът Стелиан Буждувяну заяви, че взривът най-вероятно е причинен от изтичане на газ.

Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат допълни, че има риск от срутване на блока, където е станала експлозията, и призова гражданите да не се опитват да влизат в сградата или в засегнатата зона. 

По информация на "Аджерпрес" ранените при инцидента са вече 17, като двама от тях са в тежко състояние. Тринадесет от тях са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Според министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете трима от ранените са с тежки изгаряния.

След експлозията ученици и преподаватели от гимназия, която се намира близо до мястото на експлозията, бяха евакуирани. По информация на Училищния инспекторат на община Букурещ, цитирана от Аджерпрес, има ученици, които са "пострадали леко" и които са получили медицински грижи, след което са били прибрани от родителите си.

Жителите на Букурещ са получили предупреждение чрез системата RO-ALERT да избягват движение в зоната и да спазват препоръките на властите.

Към момента ситуацията се наблюдава в реално време, като властите оглеждат терена с дрон с цел откриването на пострадали от експлозията лица и документиране на инцидента от въздуха.

По информация на агенцията общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента, за да осигурят защитата на гражданите, да ограничат периметъра и да подпомогнат намесата на властите.

Междувременно правителствен говорител съобщи, че румънският премиер Илие Боложан е в постоянен контакт с ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат и министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете.

Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну заяви, че на хората, засегнати от експлозията, ще бъде осигурен подслон. 

Източник: Магдалена Димитрова/БТА    
Букурещ експлозия газ жертви ранени
