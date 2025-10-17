Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Т рима души загинаха, а десетина други 17 бяха ранени при силна експлозия тази сутрин в жилищен блок в румънската столица Букурещ, предаде "Аджерпрес".

Двама от пострадалите са в тежко състояние.

От Департамента за извънредни ситуации информираха, че взривът е засегнал апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок и на място били изпратени издирвателно-спасителни екипи от Инспектората за извънредни ситуации на Букурещ-Илфов (ISUBIF).

An explosion occurred in a residential building in Bucharest, destroying several apartments on the 5th and 6th floors.



Authorities in the Romanian capital confirmed that two people were killed, while another 12 were hospitalized, according to preliminary reports. pic.twitter.com/rxPsE1wIaM — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Експлозията стана тази сутрин в осеметажен жилищен блок в сектор 5 на Букурещ, като засегна апартаменти между първия и петия етаж, както и друг блок в близост.

Кметът Стелиан Буждувяну заяви, че взривът най-вероятно е причинен от изтичане на газ.

Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат допълни, че има риск от срутване на блока, където е станала експлозията, и призова гражданите да не се опитват да влизат в сградата или в засегнатата зона.

По информация на "Аджерпрес" ранените при инцидента са вече 17, като двама от тях са в тежко състояние. Тринадесет от тях са били транспортирани в различни спешни отделения в Букурещ.

Според министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете трима от ранените са с тежки изгаряния.

След експлозията ученици и преподаватели от гимназия, която се намира близо до мястото на експлозията, бяха евакуирани. По информация на Училищния инспекторат на община Букурещ, цитирана от Аджерпрес, има ученици, които са "пострадали леко" и които са получили медицински грижи, след което са били прибрани от родителите си.

Жителите на Букурещ са получили предупреждение чрез системата RO-ALERT да избягват движение в зоната и да спазват препоръките на властите.

Към момента ситуацията се наблюдава в реално време, като властите оглеждат терена с дрон с цел откриването на пострадали от експлозията лица и документиране на инцидента от въздуха.

По информация на агенцията общо 130 души от румънската жандармерия са мобилизирани в зоната на инцидента, за да осигурят защитата на гражданите, да ограничат периметъра и да подпомогнат намесата на властите.

Междувременно правителствен говорител съобщи, че румънският премиер Илие Боложан е в постоянен контакт с ръководителя на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат и министъра на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете.

Временният кмет на румънската столица Стелиан Буждувяну заяви, че на хората, засегнати от експлозията, ще бъде осигурен подслон.