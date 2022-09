Мощен пожар обхвана небостъргач в Китай, горят десетки етажи

Г олям пожар избухна в небостъргач в централния китайски град Чанша, съобщиха държавните медии, като добавиха, че броят на жертвите "засега е неизвестен".

Чанша е град в централноюжен Китай, център на провинция Хунан.

"От мястото излиза гъст дим, а няколко десетки етажа горят мощно", съобщи държавната телевизия CCTV. "Пожарникарите са започнали работа по потушаване на пламъците и провеждане на спасителни акции на мястото на инцидента", допълва тя.

Пожарът е обхванал висока сграда, в която се помещава офис на държавната телекомуникационна компания „China Telecom“, се казва в репортажа.

[🔥] Trending!

According to CCTV news, on the afternoon of September 16, a fire broke out in the China Telecom Building in the urban area of ​​Changsha, Hunan Province. At present, the casualties are unknown & firefighters have launched fire fighting and rescue work at the scene pic.twitter.com/XA6ePvbrmV