„Моят товар бяха човешки тела“: Свидетелства от сирийските масови гробове

„Тези“, казва д-р Анас ал-Хурани, „са от смесен масов гроб“.

Ръководителят на новооткрития Сирийски идентификационен център стои до две маси, покрити с бедрени кости, всяка от които има спретнато подредени и номерирани 32 парчета. Сортирането е първата задача за това ново звено в дългата верига на престъпността и правосъдието в Сирия. Изразът „смесен масов гроб“ означава, че труповете са били хвърляни един върху друг, пише BBC.

Шансовете са, че тези кости принадлежат на някои от стотиците хиляди, за които се смята, че са били убити от режимите на сваления президент Башар Асад и баща му Хафез, управлявали Сирия над 50 години. Д-р ал-Хурани уточнява, че те вероятно са сред по-новите жертви – починали преди не повече от година.

Като съдебен одонтолог, д-р ал-Хурани знае, че зъбите могат да предоставят много информация за идентификацията на жертвите. Но в лабораторията в мазето на сградата в Дамаск, където работят, те започват с бедрени кости, за да определят височината, пола, възрастта и потенциално дали жертвата е била измъчвана.

