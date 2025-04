„Мислехме, че това е краят“: Пасажери в паника след откъсване на колело при кацане на самолет

У жасените пътници на борда на полет на Frontier Airlines от Флорида се страхуват, че „това е краят“, когато едно от колелата на самолета се откъсва по време на твърдо кацане в ужасяващ момент, заснет с камера, пише New York Times.

Полет 5306 на Frontier е на финален заход към Сан Хуан, Пуерто Рико, когато самолетът с 228 пътници се приземява на международното летище „Луис Муньос Марин“, след което бързо се издига обратно.

По време на първия опит за кацане самолетът Airbus A321 получава „механичен проблем“, в резултат на който едно от колелата се откъсва от предния колесник, съобщава пуерториканският вестник El Nuevo Dia.

#Frontier Flight’s shocking hard touchdown startles passengers, aborts San Juan landing, going round to make another approach, #Flightradar24 data shows#San_Juan #Puerto_Rico

Passengers on a Frontier plane experienced moments of panic after one of its engines caught fire as it… pic.twitter.com/nIwCDG8nIO