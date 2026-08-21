Милиардерът, който загуби всичко: Доживотен затвор за бившия най-богат човек в Азия

Основателят на China Evergrande Хуей Ка Ян е осъден на доживотен затвор и конфискация на цялото му имущество, след като се призна за виновен по осем обвинения, сред които измама и злоупотреба със средства.

Някога най-богатият човек в Азия, Хуей изгради огромното си състояние чрез агресивно разрастване на Evergrande с кредити, но компанията впоследствие се превърна в символ на кризата с недвижимите имоти в Китай и изпадна в ликвидация.

Сривът на Evergrande доведе до драматичен обрат за Хуей: състоянието му от около 45 млрд. долара през 2017 г. се сви до приблизително 3 млрд. долара през 2023 г., а сега той получава най-тежкото наказание.

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Основателят на China Evergrande Group Хуей Ка Ян е осъден на доживотен затвор от съд в Шънджън, съобщи агенция Ройтерс. 67-годишният Хуей, някога най-богатият човек в Азия, се призна за виновен през април след три години в ареста по осем обвинения, включително злоупотреба със средства, измама при набирането на средства и незаконно поемане на публични депозити. Съдът в южния град Шънджън също така нареди конфискуването на цялата му лична собственост.

Пет години по-рано, през 2021 г., Хуей присъства на честванията по случай стогодишнината от основаването на Китайската комунистическа партия на площад Тиенанмън, изглеждайки спокоен въпреки нарастващото напрежение около компанията му - най-задлъжнелия строител в света. Няколко месеца по-късно Evergrande не обслужи чуждестранните си дългове и премина в ликвидация, символизирайки кризата на недвижимите имоти, която продължава да тежи на втората по големина икономика в света. Ликвидаторите на компанията, назначени от съд в Хонконг, отказаха да коментират присъдата.

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Бивш стоманодобивен техник, отгледан от баба си в селско село в провинция Хенан, Хуей изгради състоянието си върху евтини жилища. Под негово ръководство Evergrande се разрастваше агресивно чрез кредити за покупка на земя, продавайки жилища с ниска печалба за бърз оборот. До 2020 г. годишните продажби достигнаха 700 милиарда юана (132 млрд. сингапурски долара). През 2017 г. нетното му състояние беше оценено на 45,3 млрд. долара (57,5 млрд. сингапурски долара) според Forbes, преди да се свие до около 3 млрд. долара през 2023 г.

Извън бизнеса с недвижими имоти Хуей прегърна нови начинания като електромобили и футбол, подкрепяйки по-големите цели на Китай, включително приоритетите на президента Си Дзинпин. Той се интегрира и в кръговете на магнатите от Хонконг, ставайки част от „покер клуб“, който често правеше съвместни инвестиции. Хуей печели благоволението на покойния основател на New World Development Ченг Ю Тунг, който инжектира 150 млн. долара в Evergrande преди първичното ѝ публично предлагане през 2009 г. Въпреки успехите задлъжнелите му бизнеси притесниха регулаторите, които предупредиха компанията да предприеме мерки от страх от разпространение на финансовата криза. Самият Хуей отдаде успеха си на партията и държавата, заявявайки, че всичко, което е притежавал, е било дадено от тях.