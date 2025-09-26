Microsoft ограничи достъпа на Израел до AI услуги

Свят

Изборите на 28 септември могат да имат широки последствия за Молдова

26 септември 2025, 17:57
„Майкрософт“ (Microsoft) вече не предоставя някои облачни услуги и услуги с изкуствен интелект на Министерството на отбраната на Израел, обяви президентът на компанията Брад Смит в публикация снощи, цитирана от ДПА.

По думите му компанията иска да гарантира, че услугите на „Майкрософт“ няма да могат да бъдат използвани за масово следене на цивилни палестинци.

Microsoft: Успехът ще зависи от комбинацията AI и хора

„Ние не предоставяме технологии за улесняване на масово следене на цивилни. Прилагаме този принцип във всяка страна по света и сме го отстоявали многократно в продължение на повече от две десетилетия“, написа Смит.

Решението идва, след като британският в. „Гардиън“ публикува информация на 6 август, в която се твърди, че подразделение на израелските въоръжени сили използва облачната платформа на „Майкрософт“ „Азур“ (Azure), за да съхранява данни от телефонни разговори. Според изданието информацията е била събрана чрез масово следене на цивилни в ивицата Газа и на Западния бряг.

„Майкрософт“ тогава обяви, че ще разследва тези твърдения.

Microsoft: 42 страни, съюзници на Украйна, са били мишена на руски кибершпионаж

Въпреки че разследването все още продължава, по думите на Смит компанията е разкрила „доказателства, които потвърждават някои елементи от информацията на „Гардиън“. Той добави, че става въпрос за употреба на услуги с изкуствен интелект и достъп до капацитет за съхранение на „Азур“ в Нидерландия.

Смит каза още, че компанията „Майкрософт“ е „съсредоточена върху това да гарантира, че нашите услуги няма да бъдат използвани за масово следене на цивилни“. Израелското министерство на отбраната е било информирано за решението, добави той.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
