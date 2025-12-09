Мерц: Американците не трябва да спасяват демокрацията в Европа

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Европа трябва да стане по-малко зависима от САЩ, в отговор на новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на Вашингтон, предаде Ройтерс.
Германия между Русия и САЩ: Фридрих Мерц обяви нова ера в Европа
Той определи някои част от Стратегията за национална сигурност, представена от американския президент Доналд Тръмп, като "неприемливи" от европейска гледна точка, особено по отношение на прогнозата за "цивилизационното заличаване" на Европа.
🇩🇪 German Chancellor Merz: Americans don’t need to save democracy in Europe.— Global Eye News🌐 (@globaleeyenews) December 9, 2025
“I don’t see a need for Americans to now save democracy in Europe. If it needed saving, we would handle it ourselves,” Germany’s chancellor said, commenting on the new US national security strategy… pic.twitter.com/pGt1iYOXtP
"Не виждам необходимост американците да спасяват демокрацията в Европа", подчерта германският канцлер по време на посещение в провинция Райнланд-Пфалц, където се намират важни американски военни бази.
Мерц: Европа трябва да се подготви Тръмп да изостави защитата на НАТО
Мерц добави, че европейските държави трябва сами да поемат отговорност за отстояването на демокрацията.