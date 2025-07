Медицинска сестра е загинала в самолетната катастрофа на летище Саутенд

М едицинска сестра от Германия и още трима загинаха при самолетната катастрофа на летище Саутенд, Лондон, съобщи Агенция "Фокус".

Малък самолет се разби край Лондон

Мария Фернанда Рохас Ортис е била на 31 години, а нейни близки споделят, че това е бил първият й работен ден, когато обреченият самолет се е разбил в земята.

Four dead in #London #Southend Airport #planecrash



The plane had flown from the Greek capital Athens to Pula in Croatia on Sunday.



