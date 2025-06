Меден месец завърши с трагедия, мълния уби младоженец

Е дна приказка се превръща в кошмар, след като властите разкриват, че мъжът, убит от мълния на плаж във Флорида, е бил на меден месец.

От плажната охрана на окръг Волусия потвърждават пред WTVG, че жертвата, 29-годишен мъж, е бил на посещение от Колорадо заедно с новата си булка, когато е бил ударен от мълния в петък следобед, докато е стоял във водата, потопен до глезените.

Жертвата е откарана в местна болница в критично състояние, където по-късно издъхва от нараняванията си, сподели в понеделник директорът на плажната безопасност на окръг Волусия Тами Малпурс в актуализирана информация за WESH.

Малфурс заяви пред медията, че бурята все още е била на километри от плажа, което прави удара „изключително рядко явление“.

„Беше ясно синьо небе, а бурята беше на километри от нас“, описва свидетел пред WESH.

Майк Читууд от окръг Волусия съобщава за трагедията и потвърждава, че жертвата е турист, който е бил на меден месец.

A 29-year-old Colorado newlywed, Jake Rosencranz, was killed by a lightning strike.

Rosencranz was hit near New Smyrna Beach, even though the storm was still several miles away.



₿TC: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/tVAesgSn8p