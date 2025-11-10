Свят

Мечка рани тежко човек в РС Македония

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката

10 ноември 2025, 20:17
Мечка рани тежко човек в РС Македония
Източник: iStock

Ж ител на село Секирчи, община Долнени в Северна Македония е бил нападнат от мечка, докато брал гъби в района на село Рилево, съобщават медиите в страната.

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката.

Мечка подгони мъж край Смолян

„Дежурният лекар е диагностицирал травми по главата - имало е частично откъсване на скалпа, ухапвания по лицето, по носа, откъдето е била откъсната част, рани от зъби по врата и гърдите. Извършена е компютърна томография на гръдния кош, врата и главата, като е назначена подходяща терапия и обичайната при нападения от животни профилактика срещу тетанус. Поради сериозността на нараняванията пациентът е транспортиран до Клиниката по гръдна хирургия в Скопие”, цитират медиите думите на началника на хирургичното отделение в болницата в Прилеп д-р Димитър Иваноски.

Мечка захапа гъбар, той я надви

Според информацията мечката е нападнала ненадейно, след което е избягала, а мъжът е бил спасен от ловци, които са били наблизо и са закарали пострадалия мъж в болницата в Прилеп. В този район досега не е било регистрирано нападение на мечки върху хора. Животните, които в Северна Македония са защитен вид, са виждани в този район, включително с малки мечета. Остава неясно какво е причинило инцидента, пишат медиите в страната.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
Нападение от мечка Северна Македония Тежки наранявания
pariteni.bg
carmarket.bg
България Преди 1 час

Това научи NOVA от свои източници

България Преди 1 час

България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан

Свят Преди 3 часа

В писмо до британската обществена медия Тръмп е поставил краен срок до 14 ноември

,

Любопитно Преди 4 часа

След четири дни силна болка момчето е хоспитализирано

България Преди 4 часа

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Свят Преди 5 часа

След като разгледахме подробно числата, отговорът е – изключително много

Свят Преди 5 часа

Страните да не чакат, докато ситуацията бъде обявена за „геноцид”

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

Свят Преди 5 часа

„Целта ни е абсолютно всеки гражданин на София, когато дава своите пари за паркиране, той да знае, че те ще се харчат разумно и да знае къде са отишли"

Свят Преди 5 часа

Тайфунът „Фунуон“ донесе разрушения, свлачища и наводнения, оставяйки милиони без подслон и ток само дни след предишната смъртоносна буря „Калмаеги“

Свят Преди 5 часа

Това също така поднови дебата във Великобритания относно Би Би Си

Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Свят Преди 5 часа

Малко по-рано стана ясно, че съдия е постановил, че Саркози може да изтърпи остатъка от присъдата си в домашен арест

,

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Свят Преди 5 часа

Йозеф Менгеле е нацисткият лекар, провеждал садистични експерименти с евреи в Аушвиц

Пари Преди 6 часа

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата

България Преди 6 часа

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи

Никола Саркози излиза от затвора

Свят Преди 6 часа

На 21 октомври Саркози беше изпратен в известния парижки затвор La Santé, където според съобщения е бил подиграван от други затворници, а адвокатите му веднага подадоха молба за освобождаването му

България Преди 7 часа

Момчето е настанено в болницата във Велинград

