България

Акция на полицията в Благоевградско, има задържани

Иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 56 минути / 18 октомври 2026, 10:18
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Ч етирима души са задържани, иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства при специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на област Благоевград. Това показват междинните резултати от акцията, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград.

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До момента са проверени 635 души и 541 превозни средства. Проверени са и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

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В рамките на операцията са съставени девет акта за установяване на административни нарушения и 100 фиша по Закона за движение по пътищата. Издадени са и 10 протокола за предупреждение по Закона за Министерството на вътрешните работи.

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Към момента в ОД на МВР – Благоевград няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите, допълват от полицията.

Специализирана полицейска операция се провежда и в Пазарджишка област, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че акцията е с цел недопускане на нарушения или престъпления, засягащи избирателните права на гражданите, активно противодействие на битовата престъпност и засилване на контрола над участниците в движението по пътищата.

Включени са екипи на областната дирекция, на районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград, Септември, както и допълнителни автопатрули на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

В Пазарджишко широкообхватна полицейска операция беше проведена и на 15 октомври.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Симона Пателиотис; Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова    
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