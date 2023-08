Мартина Навратилова е диагностицирана с рак на гърлото и гърдата

Г олямата тенисистка Мартина Навратилова е диагностицирана с рак на гърлото и рак на гърдата в първи стадий, съобщи нейният агент.

"Този двоен удар е сериозен, но все още е поправим", се казва в изявлението на 66-годишната Наваратинова, публикувано на уебсайта на Женската тенис асоциация (WTA). "Надявам се на благоприятен изход. Ще се боря с всички сили".

Навратилова, която спечели 59 титли от Големия шлем в кариерата си, вече се е борила с рака на гърдата през 2010 г.

Според последното изявление прогнозата е добра и тя ще започне лечението си този месец.

