Р азбирането, че младото поколение не се интересува от съдбата на планетата, е много грешно.

Едно от доказателствата, които оборва това вярване, е 16-годишното момиче от Швеция – Грета Тунберг, която всеки петък не ходи на училище, за да протестира срещу глобалното затопляне.

В началото Грета беше сама. С един плакат пред шведския парламент. Днес Грета има стотици хиляди последователи, голяма част от които ученици, по цял свят, а протестът ѝ се превърна в глобална кауза.

През март Грета бе предложена за носител на Нобеловата награда за мир. Дали ще успее, ще разберем през октомври тази година. Но едно е сигурно, за Грета, това е едва началото.

Поредният човек с позиция в обществото, който изрази подкрепата си за каузата на малката Грета, е бившият американски президент Барак Обама.

Отговорът от страна на президента идва след публикуваната снимка от Грета миналата събота, под която тя написа: „Да, ние можем”.

Именно това беше мотото на президентската кампания на Обама през 2008г. Обама е и носител на Нобеловата награда за мир от 2009г.

Бившият стопанин на Белия Дом отговори на Грета ден по-късно, препубликувайки тяхната обща снимка.

Ето какво написа Барак Обама като обръщение:

„Да, ние можем, Грета. Обнадежден съм заради теб и заради всички млади хора, които се борят за опазването на планетата. Продължавай в същия дух.”

