Д есетки хиляди млади хора пропуснаха училище по целия свят в петък, за да маршируват по улиците за международен ден на ученически и студентски протести, насочени към тласкане на световните лидери за действия против изменението на климата.

Останаха празни класни стаи в столиците от Банкок до Берлин, Лагос до Лондон, като амбициозни организатори на студентската стачка се надяваха да организират 1000 демонстрации в повече от 100 страни.

Тъй като младежите излязоха по улиците на градовете по целия свят, нациите, които се срещнаха в Академията за околна среда на ООН в кенийската столица Найроби, обявиха, че са се съгласили "значително да намалят" пластмасите за еднократна употреба през следващото десетилетие.

Експертите обаче казаха, че обещанието, което се отнася само до глобалното затопляне, причинено от човека, и не споменава за изкопаемите горива, е далеч от стъпките, необходими за справяне със засилващата се криза със замърсяването на Земята.

Ученици наводниха улиците в Европа и Азия, носейки плакати: „Няма планета Б“, „Унищожавате нашето бъдеще“ и „Ако не се държите като възрастни, ние ще го направим."

Въпреки трите десетилетия на предупреждения, емисиите на въглероден диоксид достигнаха рекордни нива през 2017 г. и отново миналата година.

Натрупването в атмосферата на парникови газове при сегашните темпове накрая ще доведе до необитаема планета, твърдят учените.

В Стокхолм шведската тийнейджърка активистка Грета Тунберг, която вдъхнови протестите, беше обсадена от журналисти и няколко десетки протестиращи, като един от тях носеше банер, в който се казваше „Направете климата Грета отново“.

"Преживяваме една екзистенциална криза, която е пренебрегвана от десетилетия и ако не действаме сега, може да е твърде късно", каза 16-годишната Грета пред шведския телевизионен канал SVT.

Тунберг беше номинирана за Нобелова награда за мир за своята дейност.

Climate change is happening now, and the next generation isn't waiting for us to act. Well done, @GretaThunberg