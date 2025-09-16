Момчета унищожиха училищна библиотека, майките им ги предадоха на властите

Д ве момчета от Флорида са нанесли щети за над 50 000 долара на библиотеката на своето училище и са били предадени на полицията от собствените си майки, съобщиха официални представители.

Виновниците са идентифицирани като 12-годишния Феликс Коен Ромеро и 13-годишния Бентли Райън Уерли, които са признали за скандалния вандализъм в библиотеката на началното училище „Приятелство“ в Делтона, според публикация във Facebook от шерифския офис на окръг Волусия, предаде New York Post.

Rampaging Florida boys cause $50K in damages to school library — and are turned in by their own moms: cops https://t.co/GyINuqaavp pic.twitter.com/vSTiNzNUNa — New York Post (@nypost) September 16, 2025

Полицията се отзовала на сигнал за пожарна аларма в началното училище „Френдшип“ в Делтона в 1 часа сутринта в неделя. Хаотични кадри от боди камери, публикувани във Facebook в неделя, 14 септември, показват как полицаи реагират на алармата в 1 часа през нощта – с извадени оръжия, докато се спъват в купища отпадъци, разхвърляни из няколко стаи в училищната библиотека.

Стъклена врата беше разбита, медийният център беше вандализиран, мебелите бяха счупени, книгите бяха разхвърляни навсякъде, а на вратите имаше надраскани графити, показва видеото.

Двамата хулигани бяха заснети от камерите за наблюдение точно преди да проникнат в библиотеката, като едното момче носеше шапка с логото на Monster Energy, а и двамата бяха с маски, според изображения, публикувани от шерифския офис на Волусия.

Two boys — ages 12 and 13 — were turned in by their own mothers Monday to face charges for allegedly causing $50,000 worth of vandalism damage to an elementary school library in Volusia County, Florida, according to the local sheriff's office. https://t.co/iJJ2BhJYxs pic.twitter.com/7djMYSTape — ABC News (@ABC) September 16, 2025

След това хулиганите се върнали, за да се полюбуват на предполагаемата си работа – и да нанесат още щети – късно в неделя вечерта, като в процеса задействали пожарната аларма, заявиха от полицията.

След като видеото беше публикувано, майките на двете момчета ги предали, поставяйки ги пред отговорност за огромната сметка за ремонт.

Момчетата се появиха на снимки за арест, разпространени от шерифския офис.

Всяко от момчетата е обвинено в две кражби с взлом, две нарушения за проникване в училищни терени, криминален вандализъм и кражба, съобщиха от шерифския офис.