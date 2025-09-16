Свят

Момчета унищожиха училищна библиотека, майките им ги предадоха на властите

Скандалната проява на вандализъм е довела до щети за десетки хиляди долари

16 септември 2025, 12:39
Източник: iStock

Д ве момчета от Флорида са нанесли щети за над 50 000 долара на библиотеката на своето училище и са били предадени на полицията от собствените си майки, съобщиха официални представители.

Виновниците са идентифицирани като 12-годишния Феликс Коен Ромеро и 13-годишния Бентли Райън Уерли, които са признали за скандалния вандализъм в библиотеката на началното училище „Приятелство“ в Делтона, според публикация във Facebook от шерифския офис на окръг Волусия, предаде New York Post

Полицията се отзовала на сигнал за пожарна аларма в началното училище „Френдшип“ в Делтона в 1 часа сутринта в неделя. Хаотични кадри от боди камери, публикувани във Facebook в неделя, 14 септември, показват как полицаи реагират на алармата в 1 часа през нощта – с извадени оръжия, докато се спъват в купища отпадъци, разхвърляни из няколко стаи в училищната библиотека.

Стъклена врата беше разбита, медийният център беше вандализиран, мебелите бяха счупени, книгите бяха разхвърляни навсякъде, а на вратите имаше надраскани графити, показва видеото.

Двамата хулигани бяха заснети от камерите за наблюдение точно преди да проникнат в библиотеката, като едното момче носеше шапка с логото на Monster Energy, а и двамата бяха с маски, според изображения, публикувани от шерифския офис на Волусия.

След това хулиганите се върнали, за да се полюбуват на предполагаемата си работа – и да нанесат още щети – късно в неделя вечерта, като в процеса задействали пожарната аларма, заявиха от полицията.

След като видеото беше публикувано, майките на двете момчета ги предали, поставяйки ги пред отговорност за огромната сметка за ремонт.

Момчетата се появиха на снимки за арест, разпространени от шерифския офис.

Всяко от момчетата е обвинено в две кражби с взлом, две нарушения за проникване в училищни терени, криминален вандализъм и кражба, съобщиха от шерифския офис.

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
