Свят

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

8 октомври 2025, 20:46
Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари
Източник: iStock/Getty Images

В ластите, разследващи смъртоносния пожар, който опустоши богато предградие на Лос Анджелис през януари, съобщиха, че са арестували мъж, за когото смятат, че умишлено е запалил пожара.

29-годишният Джонатан Риндеркнехт е бил задържан във Флорида по подозрение в унищожаване на имущество чрез пожар, съобщи и.д. прокурор на САЩ Бил Есайли.

„В жалбата се твърди, че безразсъдството на един човек е причинило един от най-тежките пожари, които Лос Анджелис е виждал, довел до смърт и широкоразпространено унищожение в Пасифик Палисейдс“, каза той, цитиран от АФП.

Риндеркнехт е заподозрян, че е запалил пожара в Палисейдс в ранните часове на Нова година на популярна туристическа пътека над предградието, където живеят знаменитости и други заможни жители.

Нова теория за пожара в Лос Анджелис

Пожарът първоначално беше овладян от пожарникарите, но продължи да тлее в кореновата система на растенията в района.

Разследващите смятат, че той е бил подпален отново от силни ветрове седмица по-късно.

Пламъците се разраснаха и обхванаха Пасифик Палисейдс и част от Малибу, унищожавайки хиляди домове и отнемайки живота на дузина хора.

Есайли каза, че Риндеркнехт е работил като шофьор на Uber в района на Нова година и е оставил пътници малко преди да запали пожара.

Пожарникар драснал клечката, за да си осигури работа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения в седмиците преди пожара и показват градски пейзаж в пламъци.

Кени Купър от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), една от агенциите, разследващи пожара, посочи, че на този етап не може да говори за мотива.

„Бих искал да можем да влезем в главата на някого, но не можем“, каза той.

„Хората правят зли неща по различни причини. Няма да спекулирам или да се впускам в подробности, като че ли имаме доказателства за това, което ще бъде разгледано в съда, но злите хора правят зли неща“, добави Купър.

Огненият ад в Лос Анджелис
20 снимки
пожар Лос Анджелис
пожар Лос Анджелис
пожар Лос Анджелис
пожар Лос Анджелис
Източник: БГНЕС    
Пожари в Лос Анджелис Джонатан Риндеркнехт Подпалвач Арест Пасифик Палисейдс Смъртоносни пожари Разследване Умишлен палеж Унищожение Малибу
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Камъни от крепостта

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Свят Преди 26 минути

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

Кола избухна в пламъци в Пловдив

Кола избухна в пламъци в Пловдив

България Преди 1 час

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

<p>Министър Генов: Провеждат се мащабни проверки във връзка с трагедията в Елените</p>

Министър Манол Генов: Провеждат се мащабни проверки във връзка с трагедията в Елените

България Преди 2 часа

МОСВ е поискало информация от 4-те басейнови дирекции - идентифицирали са 507 зони с риск от наводнения

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Мъж скочи от 6-ия етаж в Италия, за да не бъде изгонен от жилището си под наем

Свят Преди 3 часа

Мъжът е загинал на място

Украйна отложи местни избори заради войната

Украйна отложи местни избори заради войната

Свят Преди 3 часа

Кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

Орбан: Чужди ръце държат съдбата на унгарската опозиция

Свят Преди 3 часа

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел, каза Орбан

Движението през Прохода на Републиката е възстановено

Движението през Прохода на Републиката е възстановено

България Преди 4 часа

Все още е временно ограничено движението по пътя от Велико Търново към Арбанаси

<p>Русия прекратява знаково ядрено споразумение със САЩ</p>

Държавна дума одобри: Русия прекратява знаково ядрено споразумение със САЩ

Свят Преди 4 часа

Споразумението задължаваше Москва и Вашингтон да унищожат най-малко 34 тона плутоний, подходящ за направата на ядрени оръжия

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Любопитно Преди 4 часа

Нетното богатство на Роналдо възлиза на 1,4 милиарда долара

Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново

Разследването за побоя над шефа на МВР Русе отива в прокуратурата във Велико Търново

България Преди 4 часа

Разследването, започнало на 4 септември, е по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

Какво установиха проверяващите на общината в Несебър?

България Преди 4 часа

През цялото време сградата бе охранявана от полиция, а журналисти и външни лица не бяха допускани вътре

<p>&quot;Очакваме оставката&nbsp;на президента Макрон&quot;</p>

Марин Льо Пен: Очакваме разпускане на Националното събрание или оставка на президента Еманюел Макрон

Свят Преди 5 часа

Според Льо Пен е абсолютно необходимо да бъдат произведени нови избори

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

Екипи от четири столични района помагат за почистването в "Люлин" и "Красно село"

България Преди 5 часа

Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация

Джоан Кенеди почина на 89 години

Джоан Кенеди почина на 89 години

Свят Преди 5 часа

Джоан беше първата съпруга на сенатор Тед Кенеди

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Русия: Импулсът за мир в Украйна е изчерпан

Свят Преди 5 часа

Евентуалната поява на американски крилати ракети "Томахок" в Украйна би означавало "качествена" промяна на ситуацията

Снимката е илюстративна

ЕС обсъжда чат контрола: Ще следят ли нашите лични съобщения?

Свят Преди 5 часа

Европейските власти смятат, че предложеният текст би създал "непропорционално" голяма заплаха за неприкосновеността на личния живот

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI: „Не превръщайте спомена за баща ми в съдържание

Edna.bg

Михаил Полендаков: Разликата между футбола в Англия и България не е голяма

Gong.bg

Янчев: Нашата задача е да изградим играчи за първия отбор, имаме изключително поколение

Gong.bg

Льокорню: Всички условия за назначаване на нов премиер през следващите 48 часа са налице

Nova.bg

Падащи камъни от крепостта "Царевец" удариха такси (СНИМКИ)

Nova.bg