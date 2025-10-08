Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

В ластите, разследващи смъртоносния пожар, който опустоши богато предградие на Лос Анджелис през януари, съобщиха, че са арестували мъж, за когото смятат, че умишлено е запалил пожара.

29-годишният Джонатан Риндеркнехт е бил задържан във Флорида по подозрение в унищожаване на имущество чрез пожар, съобщи и.д. прокурор на САЩ Бил Есайли.

„В жалбата се твърди, че безразсъдството на един човек е причинило един от най-тежките пожари, които Лос Анджелис е виждал, довел до смърт и широкоразпространено унищожение в Пасифик Палисейдс“, каза той, цитиран от АФП.

Риндеркнехт е заподозрян, че е запалил пожара в Палисейдс в ранните часове на Нова година на популярна туристическа пътека над предградието, където живеят знаменитости и други заможни жители.

Нова теория за пожара в Лос Анджелис

Пожарът първоначално беше овладян от пожарникарите, но продължи да тлее в кореновата система на растенията в района.

Разследващите смятат, че той е бил подпален отново от силни ветрове седмица по-късно.

Пламъците се разраснаха и обхванаха Пасифик Палисейдс и част от Малибу, унищожавайки хиляди домове и отнемайки живота на дузина хора.

Есайли каза, че Риндеркнехт е работил като шофьор на Uber в района на Нова година и е оставил пътници малко преди да запали пожара.

Пожарникар драснал клечката, за да си осигури работа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения в седмиците преди пожара и показват градски пейзаж в пламъци.

Кени Купър от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), една от агенциите, разследващи пожара, посочи, че на този етап не може да говори за мотива.

„Бих искал да можем да влезем в главата на някого, но не можем“, каза той.

„Хората правят зли неща по различни причини. Няма да спекулирам или да се впускам в подробности, като че ли имаме доказателства за това, което ще бъде разгледано в съда, но злите хора правят зли неща“, добави Купър.