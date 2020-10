Любопитната история на президентските избори в САЩ

Б роени дни остават до 59-ите президентски избори в историята на САЩ. Един срещу друг ще се изправят настоящият държавен глава Доналд Тръмп и опонентът му от Демократическата партия Джо Байдън. В следващите редове, обаче, няма да става въпрос за предстоящия вот, нито за прогнозите кой ще го спечели. Вместо това ще обърнем внимание на едни от най-любопитните факти, свързани с дългата история на президентските избори в САЩ.

Първите президентски избори в САЩ се състояли през 1789 г. Право на глас имали единствено мъжете с бял цвят на кожата, които притежавали имоти – или едва около шест процента от населението на страната.

The history of 'rigged' US elections: from Bush v Gore to Trump v Clinton https://t.co/r8JbqEpmf3 — The Guardian (@guardian) October 25, 2016

Знаете ли кой американски държавен глава е произнесъл най-кратката реч по време на церемонията по встъпването си в длъжност? Отговорът на този въпрос е Джордж Вашингтон – първият президент на САЩ. Въпросната реч се състояла от едва 135 думи. Най-дълго (около два часа) пък говорил Уилям Хенри Харисън. Той произнесъл своята реч от 8445 думи в изключително студен и ветровит ден, в резултат на което се разболял и починал месец по-късно от пневмония. Така, Харисън станал най-кратко управлявалия американски президент – той бил начело на САЩ в продължение на 32 дни, 12 часа и 30 минути.

По време на предизборната кампания през 1800 г. Томас Джеферсън тайно наел писателя Джеймс Календер и му възложил задачата да злепостави неговия опонент за президентския пост Джон Адамс. В резултат, Календер нарекъл Адамс „хермафродит“, който няма нито „силата на мъж“, нито „нежността на жена“. В крайна сметка Джеферсън успял да спечели вота, а Календер влязъл в затвора, след като бил обвинен, че се опитал да организира бунт срещу властта.

In cartoons published between 1862 and 1886, Thomas Nast used the donkey again and again to represent the Democrats https://t.co/LzKWoxMube — The Economist (@TheEconomist) January 14, 2020

Символът на Демократическата партия е магаре. Причината за това е, че когато представителят на формацията Андрю Джаксън се кандидатирал за изборите през 1828 г., неговият опонент го нарекъл „магаре“. По тази причина той решил да използва образа на въпросното животно в своите агитационни материали. Известният карикатурист Томас Наст на свой ред също започнал да асоциира демократите с магарета в творбите си. Именно Наст популяризирал и слона като символ на Републиканската партия.

Едва ли са много хората, които са чували за Юджийн Дебс. Неговата история, обаче, е повече от интересна. Той е представител на американската Социалистическа партия и в началото на 20 век се кандидатирал за президент на САЩ цели пет пъти. След като избухнала Първата световна война, Дебс започнал публично да призовава за незабавно прекратяване на конфликта и да критикува американските власти. Заради своята дейност, през 1918 г. бил арестуван. Това не му попречило две години по-късно да се кандидатира за пети и последен път, докато бил в затвор и излежавал своята присъда. За Дебс гласували над 900 000 американци.

Един друг представител на американската Социалистическа партия пък държи рекорда за най-много номинации. Става въпрос за Норман Томас. Той се кандидатирал за президент цели шест пъти, но не успял да спечели вота нито веднъж.

Алфред Смит е кандидатът на Демократическата партия за президентските избори, състояли се през 1928 г. Той остава в историята с един от най-лошите слогани на кампания, измисляни някога: „Гласувайте за Ал Смит и той ще сбъдне всичките ви мокри сънища“. Целта била да се покаже, че Смит подкрепял производството и разпространението на алкохол. Повечето хора, обаче, останали с впечатлението, че кандидатът им обещава нещо съвсем различно.

Надпреварата между кандидатите за президентския пост е невероятно ожесточена и резултатите във всеки един щат се следят с огромен интерес. Любопитна подробност е, че в американската история има само двама президенти, спечелили изборите в 49 от общо 50-те щата на страната. Това са републиканците Ричард Никсън през 1972 г. и Роналд Рейгън през 1984г.

На състоялите се през 2016 г. избори Хилъри Клинтън беше избрана за кандидат на Демократическата партия и се изправи срещу републиканеца Доналд Тръмп. Противно на общоприетото схващане, тя далеч не е първата жена, номинирана за президент на САЩ. Тази титла принадлежи на Виктория Удхъл, която оглавявала американското движение на суфражетките. Тя се кандидатирала за поста през 1872 г. – близо половин век преди на жените да бъде разрешено да гласуват. Освен това, неин партньор бил Фредерик Дъглас – първият чернокож кандидат за вицепрезидент на САЩ.

On May 10th in 1872 Victoria Woodhull becomes the first woman nominated for President of the United States. #UnitedStates #OnThisDay pic.twitter.com/aAiCjWz4Nf — 𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝙲𝚕𝚞𝚋 (@MyHistoryClub) May 10, 2020

Доналд Тръмп е 45-ият президент на САЩ, но в историята на страната всъщност има само 44 държавни глави. На какво се дължи тази разлика? Отговорът е…Гроувър Кливланд. Той е единственият президент на САЩ, оглавявал страната в два непоследователни мандата. Кливланд е държавен глава от 1885 до 1889 г. и от 1893 до 1897 г. По тази причина той остава в историята едновременно като 22-ия и 24-ия президент на САЩ.