Свят

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Жената е получила леко нараняване и е била откарана в болница

12 ноември 2025, 12:04
Източник: iStock

П олицията в Чикаго издирва мъж, който е намушкал жена в гърдите без провокация на гарата близо до Университета на Илинойс в Чикаго в събота вечер, съобщава Fox News.

Жертвата, 27-годишна жена, седяла на пейка на гарата, когато той се приближил до нея и забил нож в гърдите ѝ на перона на синята линия на UIC-Halsted.

Жената е получила леко нараняване и е била откарана в болница „Строгер“ в добро състояние, съобщи говорител на полицията пред медиите.

Заподозреният, описан като чернокож мъж с височина около 1,80 м и тегло между 70 и 80 килограма, тръгнал пеша и се насочил на север по улица „Саут Морган“, според градската полиция.

За последно е видян да носи бели панталони и маратонки, оранжев суичър с качулка, кафяво яке и розова шапка, носещ нож и сива раница, около 23:15 ч. на 8 ноември на изображение от охранителна камера, получено от FOX 32 Chicago.

Случаят напомня за непровокираното убийство на 23-годишната украинка, служителка в пицария Ирина Заруцка във влак за крайградски влак в Шарлът през август.

На 22 август психично болен заподозрян с заодозряна за дузина предишни обвинения, на име Декарлос Браун-младши, 34-годишен, е намушкал Заруцка във врата, при още едно непровокирано нападение, заснето на видео.

Съвсем наскоро мъж от Северна Каролина бе обвинен в намушкване на друг мъж в автобус в Шарлът, оставяйки го сериозно ранен на 6 ноември, според Charlotte Observer.

Отделно федералните власти рекламират резултатите от мерките на администрацията на Тръмп срещу престъпността и нелегалната имиграция в Чикаго.

Според служители на Службата за вътрешна сигурност, кампанията „Операция Midway Blitz“ на Митническа и гранична защита е довела до 16% спад на убийствата, 35% намаление на стрелбите и 20% спад на транзитните престъпления във Ветровития град, откакто започна през втората седмица на септември.

Източник: Fox News    
Намушкване Чикаго Непровокирано нападение Железопътна платформа Престъпност Заподозрян Обществен транспорт Полиция Насилие Жертва
