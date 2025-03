Куриозен случай на летището - откриха жива костенурка в панталона на мъж

В панталоните на мъж от Пенсилвания, който преминавал през проверката за сигурност на летище в Ню Джърси, е открита жива костенурка, съобщава CNN, позовавайки се на информация от Федералната администрация за транспортна сигурност.

Костенурката била открита, след като алармата на скенера за тяло се включила на международното летище „Нюарк Либърти“. След това служител на TSA извършил проверка на мъжа от Източен Страусбург и установил, че в областта на слабините на панталона му има нещо скрито.

Когато го разпитали допълнително, мъжът посегнал към панталона си и извадил костенурката, която била дълга около 12 см и увита в малка синя кърпа. Той казал, че това е червеноуха костенурка - вид, който е популярен като домашен любимец.

