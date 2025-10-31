Свят

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Причината - ниско ниво на водите

31 октомври 2025, 12:53
Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

К руизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав край селището Гърла Маре в окръг Мехединц, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия, съобщава телевизия "Диджи 24".

В тази зона нивото на река Дунав е много ниско, посочва медията.

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

Круизният кораб е отплавал от Турну Мъгуреле към Виена със 180 пътници и 53 души екипаж.

В района на Гърла Маре дебитът на Дунав в четвъртък е бил много намалял – 2600 куб.м. спрямо 3800 куб.м., колкото би трябвало да бъде в този период на годината, и корабът заседнал в пясъчен нанос.

Властите веднага са предприели действия, свързали са се с екипажа и пътниците и са осигурили провизии за няколко дни, тъй като не е било ясно колко дълго ще продължи ситуацията.

В петък сутринта обаче дебитът на Дунав се е повишил и корабът е успял да продължи плаването си, информира "Диджи 24".

Източник: София Георгиева/БТА    
