„Кражба на вятър": Мистериозният ефект, който поразява вятърните паркове

С разширяването на офшорните вятърни паркове по целия свят в надпреварата за постигане на целите за нулево нетно въздействие върху климата, все повече внимание привлича едно тревожно явление: при някои условия вятърните паркове могат да „крадат“ вятъра помежду си, пише BBC.

„Вятърните паркове произвеждат енергия, която се извлича от въздуха. А извличането на енергия от въздуха е свързано с намаляване на скоростта на вятъра“, казва Петер Баас, учен в холандската компания Whiffle, специализирана в областта на възобновяемите енергийни източници и прогнозирането на времето.

"Вятърът е по-бавен зад всяка турбина във вятърния парк, отколкото пред нея, както и зад вятърния парк като цяло, в сравнение с този пред него. Това се нарича ефект на събуждане", обяснява той.

Казано по-просто, докато въртящите се турбини на вятърния парк отнемат енергия от вятъра, те създават вълнение и забавят вятъра отвъд вятърния парк. При определени метеорологични условия това вълнение може да се простира на повече от 100 км при много големи, гъсто разположени офшорни вятърни паркове. (Въпреки че според изследователите по-често ветровете се простират на десетки километри). Ако вятърният парк е построен на вятъра на друг вятърен парк, той може да намали енергийното производство на производителя на вятъра с до 10 % или повече, сочат проучванията.

В разговорната реч явлението е известно като кражба на вятър, макар че, както отбелязва Ейрик Финсерос, норвежки адвокат, специализиран в областта на офшорната вятърна енергия: „Терминът „кражба на вятър“ е малко подвеждащ, защото не можеш да откраднеш нещо, което не може да бъде притежавано - а никой не притежава вятъра.“

Въпреки това той посочва, че това явление може да има редица отрицателни последици за разработчиците на вятърни паркове и дори потенциално да предизвика трансгранични проблеми (повече за това по-късно). Всъщност в момента се водят редица спорове между разработчици на вятърни паркове заради предполагаема кражба на вятър, което предизвиква безпокойство в страните, които разчитат на увеличаване на офшорната вятърна енергия, за да постигнат своите цели за нулево нетно въздействие върху климата.

Ongoing disputes between wind farm developers over alleged 'wind theft' are raising concerns about ramping up offshore wind energy to meet net zero targets. This 'wake effect' problem is growing more pressing due to the scale and speed of offshore expansion. #CostOfNetZero pic.twitter.com/EYfJmcidvk

Макар че проблемът с кражбата на вятърна енергия по принцип е отдавна известен, според експертите той става все по-належащ поради мащаба и скоростта на разширяване на офшорната зона, както и поради размера и гъстотата на офшорните вятърни паркове.

Според симулациите, направени от Баас заедно с изследователи от Технологичния университет в Делфт и Кралския метеорологичен институт на Нидерландия, в Северно море, където се наблюдава бум на офшорните вятърни централи, въздействието на тези ветрове върху производството на енергия в морето вероятно ще се увеличи през следващите десетилетия, тъй като морето става все по-населено с вятърни централи. Колкото по-плътна и голяма е вятърната електроцентрала, толкова по-силен е ефектът на вълнението, казва Баас.

Нов изследователски проект в Обединеното кралство, стартирал тази пролет, има за цел да даде по-ясна представа за ефекта на събуждане, за да помогне на правителствата и предприемачите да подобрят планирането си и да избегнат спорове. В рамките на проекта ще се моделират вълненията и тяхното въздействие върху мощността на вятърните паркове през 2030 г., когато във водите на Обединеното кралство ще има хиляди турбини повече, отколкото днес, казва ръководителят на проекта Пабло Оуро, научен сътрудник по гражданско инженерство в Университета на Манчестър.

„Наблюдавахме ефектите на събуждане от години и знаехме, че те се случват“, казва Оуро.

„Проблемът е, че за да постигнем нулева нетна стойност, трябва да използваме определено количество офшорни вятърни мощности. Така че за 2030 г. трябва да разполагаме с три пъти по-голям капацитет от сегашния, което означава, че за по-малко от пет години трябва да разположим още хиляди турбини“, обяснява той.

„Някои от тези турбини ще работят много близо до вече работещите, така че нещата стават все по-пренаселени. Така че ефектите от събуждането започват да оказват по-голямо влияние“, казва той.

Правителството на Обединеното кралство пое ангажимент до 2030 г. Великобритания да произвежда достатъчно енергия от възобновяеми източници, като например вятър, за да покрие нуждите си от електроенергия. В стратегически документ на правителството на Обединеното кралство за 2025 г. се подчертава необходимостта от по-добро разбиране на ефектите от събуждането в този контекст, като те се описват като нов проблем, който създава несигурност за офшорните вятърни паркове.

Понастоящем в Обединеното кралство се водят редица спорове между разработчици на офшорни вятърни паркове във връзка с потенциалните последици от събуждането, казва Оуро. Според него тези спорове отчасти се дължат на несигурността относно точното въздействие на ветровете. Например настоящите насоки на Обединеното кралство за това на какво разстояние трябва да бъдат разположени офшорните вятърни паркове, за да се избегнат ефектите от сътресенията, може да не отразяват действителната степен, до която могат да достигнат сътресенията, казва той. Освен това, тъй като офшорните вятърни паркове се изграждат на групи, може да е трудно да се оцени как всички те могат да повлияят взаимно на енергийното производство, обяснява той.

Wind Energy is Like a Railroad With Missing Tracks



Imagine building a railway… with 3-mile gaps every 10 miles. Still cheap? Sure. Still useful? Not at all.

That’s wind power without a reliable backup.



This thread unpacks four eye-opening clips from Professor Ross McKitrick,… pic.twitter.com/iJ8G1kGxLQ