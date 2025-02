Крал Чарлз и кралица Камила ще бъдат домакини на актьора Стенли Тучи

К рал Чарлз и кралица Камила ще бъдат домакини на актьора Стенли Тучи на официална вечеря в петък вечерта, 7 февруари, за да отбележат потвърденото държавно посещение в Италия по-късно тази година.

Кралската двойка ще пътува до Италия през април, където ще се срещне с папа Франциск и италиански лидери, както и ще осъществи ангажименти в Рим и древния град Равена, потвърди Бъкингамският дворец. Посещението ще съвпадне с 20-ата годишнина от сватбата на краля и кралицата, която се отбелязва на 9 април.

Стенли Тучи – известен с предаването Searching For Italy на BBC, което отдава почит на италианската храна и култура – ще произнесе реч по време на специално събитие в имението Highgrove на кралските особи в Глостършър.

Потвърждението на двореца за предстоящото посещение предполага, че кралят е в достатъчно добро здравословно състояние за задгранично пътуване, въпреки че продължава лечението си от рак.

