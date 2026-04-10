Свят

Краят на една ера: Стефано Габана се оттегли от лидерския пост в Dolce & Gabbana

Стефано Габана се оттегля от председателския пост в Dolce & Gabbana на фона на 450 млн. евро дългове и спад в луксозния сектор. Той запазва творческата си роля, докато управлението поема Алфонсо Долче в опит за финансова стабилизация

10 април 2026, 17:14
Източник: Getty Images

С ъоснователят на световноизвестния моден бранд Dolce & Gabbana Стефано Габана се оттегли от поста председател на компанията, която основа заедно с Доменико Долче през 1985 г, съобщава ВВС.

В момента модната къща е изправена пред сериозни предизвикателства, борейки се с натрупани дългове в размер на около 450 милиона евро. Ситуацията се усложнява от общия спад в сектора на луксозните стоки на дребно и забавянето на потребителските разходи, особено на ключовия пазар в Китай.

Габана ще запази творческата си роля в компанията, като ще продължи да създава колекциите съвместно с Долче, поддържайки десетилетното им успешно партньорство.

63-годишният дизайнер бе заменен на лидерската позиция от брата на Доменико и настоящ главен изпълнителен директор на фирмата – Алфонсо Долче, считано от 1 януари. Официалните документи сочат, че Габана е уведомил ръководството за решението си още през декември.

В търсене на нови източници на приходи Dolce & Gabbana се преориентира към пазара на недвижими имоти, хотелиерство и обзавеждане. Най-новата им хоум колекция предлага артикули с характерния им стил, като например порцеланова ваза с леопардов принт на цена от 1084 паунда.

„Не е тайна, че марката е задлъжняла значително“, коментира пред Би Би Си модният експерт Прия Радж. „Марката е частна собственост, а Стефано Габана притежава значителен дял от 40%, както и Доменико Марио Асунто Долче – все още не сме сигурни какво ще се случи с това.“

Доклади от март месец сочат, че компанията вече е наела финансов съветник и е започнала преговори с кредиторите за преструктуриране на дълговете си.

„По отношение на позицията по дълга, групата няма изявление към този момент, тъй като преговорите с банките все още продължават“, се посочва в официално изявление на фирмата от петък.

Според Радж брандът е успял да „надживее културата на отмяната“ (cancel culture) след поредица от спорни моменти. Последният голям скандал около марката избухна по-рано тази година по време на мъжката седмица на модата в Милано (колекция есен/зима), когато компанията бе подложена на остри критики заради кастинг с преобладаващо бели модели. Супермоделът Бела Хадид също осъди публично марката в социалните мрежи.

Въпреки това Радж отбелязва: „Дори на пазар, обсебен от „тихия лукс“, тяхната секси сицилианска атмосфера е надживела тенденциите и те са си изградили култ към нея.“ Тя добавя: „Значи проблемът изобщо не е в дизайна, а по-скоро във финансовото управление на бизнеса. Те очевидно се нуждаят от външна помощ.“

Експертът смята, че привличането на миноритарен инвеститор или сключването на стратегическо партньорство е „вероятно“, докато фирмата се стреми да стабилизира състоянието си.

Dolce & Gabbana е основана в Милано и бързо придобива световна слава благодарение на популярността си сред големите знаменитости. Ключов момент в шеметния възход на марката е решението на Мадона да носи техни тоалети през 90-те години на миналия век. Тя възлага на дизайнерите създаването на костюмите за турнето си „The Girlie Show“ през 1993 г., съпътстващо албума „Erotica“.

Това партньорство затвърди провокативния и чувствен имидж на модната къща, като същевременно тя успя да се наложи на масовия пазар с достъпни продукти като слънчеви очила и парфюми.

В изявлението си фирмата допълва, че оттеглянето на Габана е „част от естествената еволюция на организационната структура и управление на компанията“.

