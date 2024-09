Краят на една епоха: Затваря последната въглищна централа във Великобритания

Е динствената останала въглищна електроцентрала във Великобритания в Ратклиф-он-Соар в Нотингамшир ще генерира електричество за последен път в понеделник след полунощ, след като захранваше Обединеното кралство в продължение на повече от половин век.

Електроцентралата ще приключи работа в съответствие с водещата в света политика на правителството за постепенно премахване на въглищната енергия и преход към възобновяемата енергия.

Новините бележат края на 142-годишната история на експлоатация на въглищни централи във Великобритания, която започна, когато първата в света електроцентрала, работеща с въглища, електроцентралата Holborn Viaduct, започна да генерира електричество през 1882 г.

Ratcliffe on Soar 2GW power station by Martin Cooke 📷 They really are gonna demolish her. The Jewell in the CEGB’s crown since 1968. In 18 months she will be rubble. I often think we don’t deserve the amazing infrastructure we inherited. A HUGE missed opportunity 😩😩😩😩 pic.twitter.com/5Aw5LmLmln