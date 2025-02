„Крадци на гробове взеха кръста на дъщеря ми и на майка ми – два пъти“

Г роб след гроб в гробището в източния танзанийски град Морогоро са поругани.

В някои от тях има пролука на мястото, където някога е стояло метално разпятие, а в други религиозният символ е огънат, тъй като крадците, които са се надявали да го продадат на търговци на скрап, са се опитали и не са успели да го премахнат.

Само в един малък участък на общинското гробище в Кола са били атакувани повече от 250.

Престъпленията се случват предимно през нощта, когато няма охрана и наоколо няма гробищни работници.

Семействата са опустошени, а местата - осквернени, което предизвиква гняв.

В продължение на повече от две десетилетия Пуденсиана Чумби ходи на гробището около веднъж месечно, за да посети гробовете на дъщеря си и майка си - и за нейно огорчение през последните няколко години и двата гроба са осквернени многократно.

Първият обект на посегателство е гробът на майка ѝ, починала през 2000 г.

Няколко месеца след като в края на 2021 г. семейството успява да спести средства, за да замени откраднатия кръст, гробът на дъщеря ѝ е повреден. Той се намирал наблизо и бил малко по-стар - дъщеря ѝ била починала през 1997 г. на 15-годишна възраст.

Преди Чумби да успее да вземе решение за поправянето на кръста на дъщеря си, за неин ужас новият кръст на гроба на майка ѝ бил откраднат.

Изпаднала в затруднение какво да прави по-нататък, тя смята, че металът не е опция, когато става въпрос за замяна на кръста на дъщеря ѝ.

„Това е гробът на моето дете - четвъртото ми дете“, казва тя, сочейки към бетонния кръст.

Кражбата на кръстове и знаци от гробове се е превърнала в тревожна тенденция в тази част на Танзания, предизвикана от нарастващото търсене на метални отпадъци.

„Хората, които правят това, са проклети, защото всички са тъжни от това, което се случва. Има някои млади мъже, които сега искат заплащане, за да охраняват гробове през нощта, особено тези с плочки“, казва Чумби пред BBC.

