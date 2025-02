Конър Мейнард проговори за здравето си след спешното влизане в болница

П евецът Конър Мейнард сподели информация за здравословното си състояние, след като беше откаран по спешност в болница.

32-годишният изпълнител публикува в неделя в социалните мрежи снимки, на които се вижда как лежи на носилка, а шията му е обездвижена със специална скоба.

Мейнард разкри, че е паднал по стълбище, като сподели новината в социалните мрежи. Той публикува снимка, на която лежи на носилка, а главата и шията му са обездвижени с шина. Кадърът бе придружен от ироничното заглавие „Sunday Funday“. В друго видео, разпространено същата вечер, се вижда как двама парамедици го изнасят навън на носилка.

Няколко часа по-късно Мейнард успокои феновете си с актуална информация.

„Добре съм, момчета. Не ви е позволено да се смеете… но аз паднах по стълбите“, каза той с чувство за хумор.

Той добави: „Но нищо сериозно, вече можеш да дишаш.“

Конър Мейнард стана известен през 2012 г. с хита си Can't Say No. Най-новият му албум излезе през 2023 г., а изпълнителят продължава да бъде популярен в TikTok.

