Свят

Кой е Виджай – актьорът, който разтърси индийската политика, печелейки ключови избори

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

9 май 2026, 21:34
Източник: БТА/АР

В южния индийски щат Тамил Наду терминът „култ към личността“ се приема буквално. Не е необичайно да видите гигантски статуи на филмови звезди, обливани с мляко от предани последователи, нито пък тези идоли да се превръщат в политически лидери, пише Independent.

Необичайната е обаче скоростта, с която Джоузеф Виджай Чандрасекар – познат на всички просто като Виджай – извървя пътя от големия екран до ролята на ключов политически играч в щата, след като основа партията си преди по-малко от две години.

Партията на Виджай спечели 108 от общо 234 места на изборите в Тамил Наду, чиито резултати бяха обявени тази седмица. Това бе един от поредицата вотове, които сериозно пренаредиха политическия пейзаж на Индия. С този успех кинозвездата сложи рязък край на близо 50-годишната доминация на двете основни регионални партии (DMK и AIADMK). И двата традиционни гиганта изповядват дравидска идеология, борейки се за социална справедливост и регионална автономия, докато остро се противопоставят на хиндуисткия национализъм на управляващата партия на Нарендра Моди – BJP.

Виджай също е опонент на партията на Моди, но същевременно умело заимства от тяхното основно обещание: подобряване на живота чрез бурен икономически растеж. Той се ангажира да превърне Тамил Наду в икономика на стойност 1,5 трилиона долара през следващото десетилетие.

  • „Лидерът“, който победи династиите

Тамил Наду има богата история на екранни икони, които използват славата си за политическа кариера. Виджай обаче, наричан от феновете си „Талапати“ (Лидерът), бе възприеман като аутсайдер, способен да канализира общественото недоволство от досегашния главен министър М. К. Сталин. Като символ на промяната, самият Сталин загуби мястото си в своя дългогодишен бастион от кандидат на Виджай.

„Въпреки социалните си програми, управлението на DMK бе белязано от династично наследство, корупция и проблеми с реда“, обяснява политическият анализатор Канан Раджаратхинам. Според него икономическата политика на досегашната власт не е успяла да отговори на амбициите на младите хора.

За разлика от други актьори, които се провалиха в политиката, Виджай превърна своята огромна фен база в строго структурирана партийна организация. Той спечели жените с обещания за социални помощи и призова младежите да убедят родителите си да гласуват за него.

  • Дигитални воини и изкуствен интелект

Кампанията на Виджай трябваше да преодолее тежък инцидент миналата година, при който 41 души загинаха в блъсканица по време на негов митинг. Наложените след това ограничения не спряха инерцията му – той просто премести битката онлайн.

Актьорът трансформира своите 85 000 фен клуба във „виртуални воини“, използващи холограми, AI и социални мрежи, за да достигне до младите гласоподаватели. „Това проработи, защото хората вярват повече на съдържание от приятели и семейство, отколкото на платени реклами“, коментира Харихаран Ганди, специалист по дигитален маркетинг.

  • Новата надежда срещу икономическите опасения

Предизборните обещания на Виджай включват:

  • 8 грама злато за жените при сключване на брак;

  • Месечни помощи от 2500 рупии за жени, глави на домакинства;

  • Безплатни бутилки с газ (пропан-бутан) на фона на енергийната криза;

  • Безплатен градски транспорт и „бебешки комплекти“ за новородени.

Докато индустриалците се опасяват, че тези мерки могат да изтощят хазната на щата, избирателите виждат в него „нова зора“. Въпреки изборния успех, пред Виджай стои предизвикателството да състави коалиция и да докаже, че може да управлява реално, а не само на сцена. Сега жителите на Тамил Наду очакват две неща: премиерата на последния му филм „Джана Наяган“ и първите му стъпки в държавното управление.

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

Идентифицираха „нулевия пациент" на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри" на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино", споделя продавачка на зеленчуци

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба"

Международна коалиция и строги мерки за сигурност съпътстват акостирането на „Хондиус" на Канарските острови след смъртоносно огнище на хантавирус

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Тя подчерта, че това "първо решение" на новата ѝ позиция ще отбележи "първата символична стъпка" за връщането към Европа на централноевропейската страна

Нови данни от Космоса показват, че градът буквално се сляга в изсъхналото легло на древно езеро, застрашавайки метрото, водоснабдяването и историческите си паметници

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

Според Ей Би Си Нюз най-малко един пътник е получил леки наранявания. Всички хора на борда са били прегледани след инцидента

