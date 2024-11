ВВС: Когато ужас връхлети Китай, първият инстинкт е да го потулят

П ортите на спортния комплекс в Джухай са затворени, а вътре всичко е потънало в мрак — стадионът и терените около него са зловещо тихи. Само часове по-рано десетки хора бяха убити, когато мъж се вряза с джип в тълпа, оставяйки много други ранени.

„Сериозно и жестоко нападение се случи в Спортния център на Джухай, при което заподозреният се блъсна с автомобил в хора, които тренираха, в резултат на което загинаха 35 души, а 43 бяха ранени“, се казва в изявление на полицията.

Зад оградата се движат единствено охранители, които, според BBC, са получили нареждане да следят за репортерите.

Автомобил се вряза в пешеходци в Китай, 35 жертви и десетки ранени

Един от тях прави снимки на журналистите от ВВС и започва да се обажда по телефона.

Мъж с цивилно облекло попречи на кореспондента на ВВС да отрази събитието. Цялата конфронтация можете да видите в долния клип.

Full video translated: BBC China reporter @StephenMcDonell was disrupted and pushed away when reporting the deadly car ramming attack in Zhuhai. pic.twitter.com/yWS3ugb93x