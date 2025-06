Влачене под кила: Най-жестокото наказание в историята?

Н а 11 октомври 1652 г. в холандска крепост на брега на Тейбъл Бей, днешен Кейптаун, където моряк на име Ян Бланк е в огромна беда. Току-що е намерен да се крие в пустошта около селището. Властите с облекчение установяват, че отсъства само от девет дни. Но за командира на Тейбъл Бей, Ян ван Рибек, внезапното изчезване намирисва на дезертьорство. А наказанието за това е може би най-жестокото военноморско наказание в историята: влачене под кила (keelhauling).

Според правната система на холандската Източноиндийска компания (VOC), Ян Бланк няма право на справедлив процес или съдебни заседатели. Вместо това командир Ван Рибек и неговите приближени решават съдбата му при закрити врата. След няколко часа Ян е признат за виновен в дезертьорство. За само девет дни самоволно отсъствие, той е осъден на влачене под кила, последвано от 150 удара с камшик и накрая две години принудителен труд като наказание.

Доста солена цена за деветдневна отпуска.

Какво представлява влаченето под кила?

Влаченето под кила започва с прекарване на въже под кораба, по протежение на или през самия кил (основата на кораба). Посоката зависела от това дали жертвата трябва да оцелее. Тъй като на Ян му предстояло допълнително наказание след прокарването, вероятно въжето е било поставено настрани, за да се намали времето под водата.

След като въжето е закрепено, жертвата бива връзвана за ръцете и краката, а след това хвърляна зад борда. Като се има предвид размера на холандските кораби през 17 век, това е все едно да паднеш от двуетажна сграда в ледените октомврийски води. Вързан и безпомощен, Ян пада с корема си в океана, наранявайки тялото си и заглушавайки писъците си.

Едва тогава започва истинското мъчение. По команда, екипажът започва да дърпа въжето от другата страна на кораба, влачейки жертвата под корпуса.

Подводната част на корабите е истински кошмар от миди, лющеща се, корозирала от солта дървесина, водорасли и слуз - нищо общо с чистите палуби отгоре. Особено мидите са остри и назъбени, които образуват остри като нож ръбове с дебелина няколко сантиметра. Да бъдеш влачен срещу тях е като да те стържат върху легло от назъбени остриета.

Екипажът е изправен пред дилема: ако дърпат твърде бавно, Ян ще се удави. Ако дърпат твърде бързо, тялото му може да се разпадне.

Мъчението на Ян

