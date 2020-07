Кметът на Сеул се e самоубил заради обвинение в сексуален тормоз

К метът на Сеул, чието тяло бе открито в четвъртък, се е самоубил заради обвинения в сексуален тормоз. Това съобщиха южнокорейските власти, цитирани от DW.

Сеул Пак Уон-сун е оставил прощална бележка, написана на ръка. Тя е била открита в официалната му резиденция.

"Съжалявам. Благодаря на всички, които бяха до мен през целия ми живот. Извинявам се на цялото си семейство за причинените от мен страдания. Сбогом", пише той, молейки да бъде кремиран и пепелта му да се разпръсне по гробовете на родителите му.

Писмото е било разпространено от градската управа с разрешение от семейството на Пак тази сутрин, по-малко от 12 часа след като тялото му бе намерено на връх Бугак в северен Сеул.

Според полицията той е напуснал официалната си резиденция в четвъртък сутринта, носейки раница. Оставил е съобщение на телефонната поща на дъщеря си, която обаче го е чула повече от пет часа по-късно.

Тя отбелязва, че съобщението е звучало като "последната му воля".

След като се опитала да се обади на баща си установила, че телефонът му е изключен. Веднага свързала с полицията, след което започнало издирване.

