Снимката от задържането на Руди Джулиани шокира света

Б ившият кмет на Ню Йорк, Руди Джулиани, е обект на подигравки след публикуването на последната му снимка от задържането му от властите, пише Newsweek.

Джулиани, бивш адвокат на предишния президента Доналд Тръмп, обяви миналия месец, че е невинен по девет обвинения за участие в незаконен опит да се отмени победата на президента Джо Байдън на изборите през 2020 г. в Аризона, като се използва списък с „фалшиви избиратели“.

(Видеото е архивно: Започна наказателният процес срещу Доналд Тръмп)

В понеделник шерифската служба на окръг Марикопа публикува снимката на Джулиани, на която бившият кмет се усмихва и гледа встрани от камерата, което е рязък контраст с снимката му, направена миналата година в окръг Фултън, Джорджия - където също му е повдигнато обвинение за подривна дейност по време на избори.

„Кметът на Америка на 3-дневен купон, който отива за снимката си“, пише интернет личността и бивш федерален прокурор Рон Филипковски в X, преди това в Twitter.

„Ако просто се беше пенсионирал, щяха да кръщават летища на негово име“, пише журналистът Аарон Рупар.

"Д***, Батман. Това е Жокера", написа стратегът на демократите Адам Пархоменко.

„Службата на шерифа на окръг Марикопа току-що публикува снимката на Руди Джулиани“, написа акаунтът на „Републиканците срещу Тръмп“. „Ужас.“

„Само на мен ли ми се струва, или тази снимка прави Руди да изглежда още по-луд, отколкото е?!“ @sueryan написа.

„Службата на шерифа на окръг Марикопа публикува снимката на Руди Джулиани - направена в рамките на делото за фалшиви зъби в Аризона“, написа @brguest20.

„Имало ли е по-голямо падение в съвременния американски обществен живот от това на Руди Джулиани?“ @highbrow_nobrow написа.

Прокурорите от Аризона твърдят, че Джулиани и съучастниците му - включително 11 души, обвинени, че са служили като фалшиви избиратели на ООП през 2020 г. - са участвали заедно с обвинените съучастници в заговор, „за да попречат на законното прехвърляне на президента, за да запазят [Тръмп] на поста против волята на избирателите в Аризона“.

Снимката на Джулиани е направена приблизително две седмици след като той се призна за невинен по всички обвинения по време на дистанционно изслушване, на което се представляваше сам. Уведомлението за обвинението му е било връчено няколко дни по-рано по време на празненство за 80-ия му рожден ден - връчване, от което той се оплака, че не е било „направено с вкус“.

Не е ясно защо Джулиани се е усмихвал, докато е била правена снимката в понеделник. Към момента на публикацията той не беше изразил публично мнението си за снимката.

На снимката на Джулиани от окръг Фултън, направена през август, бившият кмет е заснет в далеч не толкова весело настроение, гледайки право в камерата с леко намръщен поглед.

There are so many mug shots of Rudy Giuliani that CNN used the wrong one.



"Americas Mayor" MY ASS!!! 😂 pic.twitter.com/1orRujHJ2n