Бурен вятър и 20 градуса в неделя, кога ще застудее пак

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

12 октомври 2025, 06:53
Бурен вятър и 20 градуса в неделя, кога ще застудее пак
Източник: Thinkstock/Guliver

П рез следващото денонощие ще остане ветровито, като в Дунавската равнина, североизточните райони и района на Сливен ще духа и временно силен вятър от запад-северозапад.

В неделя

облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Почти без валеж. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, за София – около 6 градуса, максималните – между 15 и 20 градуса, за София – около 15 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Над планините

ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

Над Черноморието

ще преобладава облачно време. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 18-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 36 мин. и залязва в 18 ч. и 49 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 13 мин. Луната в София залязва в 14 ч. и 13 мин и изгрява в 22 ч. и 38 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В понеделник

ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса.

Във вторник

облачността ще се вплътни и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето температури вятър облачност валежи София планини Черноморие неделя атмосферно налягане
България пред криза, която тихо расте

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Виц на деня

– Скъпи, чувствам се дебела. Кажи нещо мило! – Имаш прекрасно зрение...
Прочети целия
