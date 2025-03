Китай екзекутира четирима канадци: Как реагира Канада?

Ч етирима канадци бяха екзекутирани в Китай по обвинения, свързани с наркотрафик, по-рано тази година, потвърдиха канадските власти, пише ВВС.

Всички те са имали двойно гражданство, но самоличността им е била запазена в тайна, заяви министърът на външните работи на Канада Мелани Жоли.

Съобщава се, че говорител на китайското посолство в Канада е призовал Отава „да спре да прави безотговорни изказвания“, докато експерти изразяват опасения за допълнително влошаване на отношенията между двете държави след години на напрежение.

Китайското външно министерство заяви в четвъртък, че е действало „в съответствие със закона“, а посолството подчерта, че разполага с „неопровержими и достатъчни доказателства“ за престъпленията на осъдените.

Пекин „напълно гарантира правата и интересите на засегнатите канадски граждани“, посочиха още от посолството, като призоваха Канада да уважава „съдебния суверенитет на Китай“.

Китай не признава двойното гражданство и има строго законодателство срещу престъпленията, свързани с наркотици. Въпреки това смъртните присъди срещу чужденци са рядкост.

Жоли заяви, че в продължение на месеци е следяла внимателно случаите и е полагала усилия заедно с други високопоставени служители, включително бившия премиер Джъстин Трюдо, за да предотврати екзекуциите.

В изявление пред канадските медии говорителят на Global Affairs Canada Шарлот Маклауд подчерта, че Канада „нееднократно е призовавала за помилване на тези лица на най-високо дипломатическо ниво и остава категорична в противопоставянето си на смъртното наказание при всички обстоятелства и навсякъде по света“.

Китай налага смъртно наказание за тежки престъпления, включително наркопрестъпления, корупция и шпионаж. Въпреки че официалните данни за броя на екзекуциите се пазят в тайна, правозащитни организации смятат, че страната е сред лидерите в света по прилагане на смъртни присъди.

„Тези шокиращи и нечовешки екзекуции на канадски граждани от китайските власти трябва да бъдат сигнал за събуждане за Канада“, заяви Кети Нивябанди от Amnesty International Canada. „Съкрушени сме за семействата на жертвите и ги държим в мислите си, докато те се опитват да осмислят тази трагедия.“

„Нашите мисли са и с близките на канадските граждани, които Китай държи като осъдени на смърт, или чието местонахождение в китайската затворническа система остава неизвестно.“

През 2019 г. канадският гражданин Робърт Лойд Шеленберг беше осъден на смърт в Китай по обвинение в контрабанда на наркотици в широко отразено дело, което предизвика остра реакция от страна на канадското правителство. Той обаче не беше сред екзекутираните канадци.

„Ще продължим не само да осъждаме категорично тези действия, но и да настояваме за снизхождение за други канадски граждани, които са изправени пред подобни ситуации“, заяви Жоли в сряда.

Отношенията между Канада и Китай са напрегнати от 2018 г., когато Канада задържа високопоставения изпълнителен директор на китайския телекомуникационен гигант Huawei, Мън Ванчжоу, по искане на САЩ за екстрадиция. Малко след това Китай арестува двама канадци, които впоследствие бяха освободени.

През 2023 г. канадските медии публикуваха разследвания, базирани предимно на изтекли разузнавателни данни, в които се твърдеше, че Китай се е намесвал във федералните избори на страната. Пекин отхвърли обвиненията, определяйки ги като „неоснователни и клеветнически“.

Съвсем наскоро Китай наложи ответни мита върху част от канадския внос на земеделски и хранителни продукти, след като Отава въведе мита върху китайски електрически превозни средства, стомана и алуминий.