Свен-Йоран Ериксон с тъжно признание: В най-добрия случай ми остава година живот

Б ившият селекционер на Англия Свен-Йоран Ериксон разкри, че има рак в последен стадий.

75-годишният Ериксон каза пред шведското радио P1, че му остава "в най-добрия случай една година живот".

"Всички разбират, че имам болест, която не е добра. Всички предполагат, че това е рак и е така. Но трябва да се боря, доколкото мога", каза той пред P1.

“Бягах около 5 километра в деня преди да ме приемат в болницата, защото колабирах. Оказа се, че имам рак“, казва той. Болестта „просто идва от нищото“, добавя той, и това „ви кара да се шокирате“.

„Не изпитвам силна болка. Но бях диагностициран със заболяване, което можеш да забавиш, но не можеш да оперираш. По-добре е да не мислиш за това. Трябва да излъжеш мозъка си. Мога да обикалям и да мисля за това през цялото време. Да си седя вкъщи, да съм нещастен и да си мисля, че нямам късмет и така нататък”, казва бившият селекционер.

Sven-Goran Eriksson: Former England manager reveals cancer diagnosis and has 'a year to live' https://t.co/vadVOBrDbP