Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

28 октомври 2025, 10:06
Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство
Източник: ОД на МВР - Хасково

О тнемане на предимство от страна на товарен автомобил е причина за катастрофата край Харманли в понеделник привечер, при която автобус с 14 пътници от енергийния комплекс "Марица Изток" се удари в турски камион и спря на ръба на дълбоко дере, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Според първоначалната информация вчера в 17:30 часа малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл.

Водачът му не е успял да намали достатъчно и е закачил с лявата предница задната дясна част на товарната композиция, след което е излязъл от платното в опасната зона. Преди да спре, колата с пасажерите се е ударила и в мантинела.

Пътниците бяха изведени успешно от спасителни екипи от заплашения да падне в дерето автобус.

Пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи бяха отрицателни, а българският шофьор бе с леки контузии, прегледан и освободен за домашно лечение. За произшествието е съставен акт, уточняват от ОДМВР-Хасково.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
хасково катастрофа автобус работници
8-годишно дете е намерено само в Добрич, издирват родителите му

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

„Слушаш грешните хора!“ – яростният разговор между Тръмп и Пенс часове преди щурма на Капитолия

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

Ferrari F76: AI изненадата, която показва бъдещето на хиперколите

Силно земетресение удари Турция
Преди 12 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Преди 14 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Преди 12 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Преди 15 часа

