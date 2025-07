Капитан в нетрезво състояние блъсна лодка във военен кораб-музей в Сан Диего

В ластите в Сан Диего разследват случай, при който лодка се блъсна във военен кораб, на който се намира Историческия музей на военноморските самолетоносачи. Задържан е 40-годишен мъж, който най-вероятно е управлявал лодката под влияние на алкохол, предаде NOVA NEWS.

Boat crashes into USS Midway, causing $100,000 in damage to historic ship https://t.co/S5dcJFYswB pic.twitter.com/diDEbsayw0 — The Independent (@Independent) July 22, 2025

Разказва репортерът Ясмин Луди:

Историческият музей на военноморските самолетоносачи в Сан Диего, разположен на борда на военен кораб, е едно от емблематичните места в калифорнийския град. Но този уикенд видяхме, че той не е толкова добре защитен, колкото се предполагаше - това стана ясно, след като друг плавателен съд се блъсна в него.

Джеймс живее в центъра на Сан Диего вече девет години. Когато чул, че почти 20-метрова лодка се е ударила в музея, бил разочарован, но не и изненадан.

"Ако капитанът наистина е бил пиян, тогава е още по-тъжно, защото е взел решение, което застрашава живота и на други хора", каза той.

A 60 foot boat hit the USS Midway in San Diego harbor yesterday.



You'd have to be VERY drunk to not notice an aircraft carrier that big just sitting there 👀🛥️#CityLife #sandiego #USSMidway #crash #boating #fail pic.twitter.com/tL5xDtTP3K — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) July 19, 2025

Според властите, зад управлението на лодката е бил 40-годишен мъж, който я е управлявал под влияние на алкохол. След сблъсъка е избягал, а по-късно лодката е открита близо до друго пристанище. Макар че вече е арестуван, много хора смятат, че трябва да се предприемат още мерки.

„Не бива да стоим безучастни, ако видим някой да пие и след това да се качва зад волана", посочи Джеймс.

Успях да се срещна с ветеран от военноморските сили и съпругата му, които бяха тръгнали към музея. Когато им разказах за инцидента, те останаха обезпокоени.

„Важно е да се знае кой е бил капитанът на тази лодка, защо се е приближил толкова и как не е забелязал огромния кораб пред себе си", смята ветеранът от военноморските сили Джагжит Бхамбра.

A 60 foot boat hit the USS Midway here in San Diego harbor yesterday.



How drunk do you have to be not notice an aircraft carrier of over 900 Feet just sitting there? pic.twitter.com/ePFauFRa3F — Denise (@Likeshesays) July 20, 2025

Според тях случилото се е пример за това защо исторически обекти като този трябва да бъдат по-добре защитени.

„Това е известен кораб. Може би трябва да има ограда или бариера около него, за да се предотвратяват подобни инциденти", каза Мери Бхамбра.

Според говорител на музея, разходите за пребоядисване и ремонт се оценяват на 100 хиляди долара.