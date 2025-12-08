Украйна: Руснаците обстрелват пограничните региони, но не напредват

Р уските сили продължават ежедневно да обстрелват три погранични региона в Украйна и да се опитват да напредват с пехотни групи, но не могат да пробият отбранителните линии на украинската гранична охрана, заяви говорителят на службата Андрий Демченко, цитиран от Укринформ.
„Обстановката по границата с Русия не се е променила значително. По границите на Черниговска, Сумска и Харковска област врагът продължава ежедневно да обстрелва“, заяви Демченко.
🚨🇷🇺 Russian drones strike Ukrainian positions on multiple fronts— Sputnik India (@Sputnik_India) December 8, 2025
Southern battlegroup hit shelters near Seversk, Vostok destroyed a Kozak vehicle in Gulyaypole, and Tsentr eliminated an infantry group on the Pokrovsk axis. pic.twitter.com/Fkx4ytsYte
По думите му в Харковска област, особено в направлението на Вовчанск, руските сили са активни с пехотни групи.
„Врагът прилага същите тактики в Сумска област – на малка част от фронта в селищата Хотин и Юнакивка“, добави той.
SBU also showed previously unpublished loitering munition strike on Russian S-300/S-400 air defence system. https://t.co/ylmoTxs6lW pic.twitter.com/wN3YsyAKOZ— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 8, 2025
Демченко обаче подчерта, че украинските сили уверено удържат отбранителната линия.
„Врагът не може да постигне какъвто и да било значителен успех или напредък по-дълбоко в нашата територия, особено през отбранителните линии, удържани от подразделенията на Държавната гранична служба“, заяви Демченко.
Minutes ago, Ukraine launched multiple HIMARS GMLRS salvos from northeastern Kharkiv Oblast toward Belgorod city. Several incoming missiles were intercepted over the city by air defenses pic.twitter.com/cHV2ZQvXYC— VolgaLad (@cym27s) December 8, 2025