Как Доналд Тръмп превърна Овалния кабинет в позлатен дворец

П резидентът на САЩ, Доналд Тръмп, не промени само приоритетите на страната и федералното правителство, а преобрази и Овалния кабинет.

Близо осем седмици след завръщането си на поста, Тръмп е утроил броя на картините по стените на офиса, а всички рафтове и повърхности са украсени със знамена, статуи и декоративни елементи.

И в характерния за него стил, златото присъства навсякъде: нови златни фигурки върху камината, медальони, позлатени орли на масичките, рококо огледала на вратите и миниатюрни златни херувими, изпратени от Мар-а-Лаго, сгушени във фронтоните над вратите. Дори дистанционното за телевизора е позлатено.

Той дори е обмислял да окачи полилей в Овалния кабинет, според двама души, запознати с плановете му.

Всичко това прави Белия дом все по-близък до стилистиката на дома на Тръмп в Южна Флорида. Очаква се скоро да започне работа по обновяване на Розовата градина – плановете включват асфалтиране на тревата и превръщането й в зона за сядане в стил вътрешен двор, подобно на тази в Мар-а-Лаго. Президентът лично е прегледал плановете за градината заедно с кураторите на Белия дом.

🚨 'FLAGS, FIGURINES, GOLD EVERYWHERE': President Donald Trump has overhauled the Oval Office.



The number of paintings on the walls has tripled.



Figurines, side tables, mirrors, etc. gilded or created with gold. Including gold eagles.



"Even the remote control for the… pic.twitter.com/o3kVrDEdQz