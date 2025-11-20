Наградите CMA 2025: Най-запомнящите се моменти, победителите и модните акценти

Любопитно

Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии

20 ноември 2025, 10:47
Н аградите CMA за 2025 г. бяха излъчени в сряда, а между всяка следваща победа за водещата Лейни Уилсън — която си тръгна с отличия за артист на годината, вокалистка на годината и албум на годината — вечерта предложи впечатляващи изпълнения, забавни благодарствени речи и повече от една целувка. Вижте най-ярките моменти от церемонията, няколко сладки инцидента, за които още се говори, и част от най-стилните визии, заслужаващи втори поглед.

  • Най-добрият „килимен“ момент за целувки

Много от двойките, преминали по червения килим, не се поколебаха да демонстрират обич. Лейни Уилсън целуна по бузата годеника си Девлин Ходжис, Лорън Алайна поднесе целувка на съпруга си Кам Арнолд, а Зак Топ преметна ръка около приятелката си Амелия Тейлър и скри срамежливо целувката им. Кънтри звездите определено не пестяха любовта си тази вечер.

  • Най-доброто начало на шоу: Попури от Лейни Уилсън

За първото си самостоятелно водене на церемонията Уилсън заложи на най-силното си оръжие — гласа си. Тя изпя попури (съчетание от откъси от няколко песни) от модерни кънтри хитове като “A Bar Song (Tipsy)” на Shaboozey и вечни класики като “Need You Now” на Lady A. Деветкратната носителка на CMA раздвижи залата, танцувайки с Ела Лангли, Гретхен Уилсън и други. Кулминацията беше електризиращо изпълнение в дует с Кийт Ърбан.

  • Опа… Зак Топ забрави бирата на сцената

Зак Топ имаше буквално „пълни ръце“, когато прие първата си награда CMA — нов изпълнител на годината, надделявайки над Лангли, Шабузи, Тъкър Уетмор и Стивън Уилсън-младши. На сцената той призна, че не е знаел дали трябва да остави кенчето си с бира, но 28-годишният певец реши да действа инстинктивно. Докато отпиваше с едната ръка и държеше трофея с другата, той произнесе трогателна благодарствена реч.

  • Най-трудният момент за всички, които са прекарали часове върху брадата си

Съжаляваме за всички, които са вложили усилия в перфектната си козята брадичка — на червения килим доминираха великолепните мустаци. Няколко от най-големите звезди на вечерта заложиха именно на тях.

  • Better Off Red: Келси Балерини

В нощ, в която любовният ѝ живот отново беше в центъра на слухове — бившият ѝ съпруг се появи на червения килим с нова половинка, а бившият ѝ приятел се държа странно в интернет — Келси Балерини доказа, че „да изглеждаш зашеметяващо е най-доброто отмъщение“. Тя се появи в три впечатляващи аленочервени визии: една за червения килим, една за сцената и една за зрителските места.

  • Най-силните ретро вибрации: Кени Чесни

Кени Чесни предизвика огромна вълна от носталгия с попури от два от най-големите си хита — “American Kids” (2014) и “When the Sun Goes Down” (2004). По реакцията на публиката се виждаше, че той продължава да изпълнява всеки свой хит така, сякаш е за първи път.

  • Най-добрата банджо пауза: Стив Мартин

Защо Стив Мартин беше на наградите CMA и призна, че се страхува „леко“ от публиката? Причината е промотирането на новия му албум Safe, Sensible and Sane с Алисън Браун. Но честно казано, не ни трябва повод — бихме го гледали дори да излезе да рецитира цените на акциите.

  • „Worst Way“: Райли Грийн в стихията си

Райли Грийн запали въображението на всички със страстното си изпълнение на “Worst Way”. 

  • Най-добрият случай за сериал на Дик Улф в Нашвил: Били Боб Торнтън и Лейни Уилсън

Тази снимка сама по себе си може да вдъхнови нов криминален сериал. Искаме да видим Били Боб Торнтън и Лейни Уилсън в патрулна кола — колкото се може по-скоро!

  • Най-лошата вечер да не изпратите снимка на тоалета си, преди да излезете

Крис Стейпълтън и Миранда Ламбърт изглеждаха като две грахчета в шушулка със съвпадащите си кафяви костюми и украсени каубойски шапки по време на изпълнението на “A Song to Sing”. Междувременно Лиан Морган се пошегува: „Твърде много ли е?“, след като се качи на сцената с ансамбъл, изненадващо подобен на този на Лейни Уилсън.

  • Най-добър нов външен вид: Лил Уейн

Дали Лил Уейн някога е носил каубойска шапка? Не знаем, но се радваме, че го направи тази вечер.

  • Най-добра кънтри двойка: Винс Гил и Ейми Грант

Винс Гил напълно заслужи наградата си за цялостно творчество „Уили Нелсън“, но той вече беше победител благодарение на съпругата си Ейми Грант — партньори повече от 25 години. Тя сияеше в публиката, когато той ѝ благодари в края на речта си, наричайки я „най-милата душа, която съм познавал“.

Източник: people.com    
