Свят

Гърция: Скоро с 13-часов работен ден?

От миналата година в Гърция може да се работи по 6 дни в седмицата. А сега се задава и 13-часовият работен ден

2 октомври 2025, 06:44
Гърция: Скоро с 13-часов работен ден?
Източник: iStock

О т миналата година в Гърция може да се работи по 6 дни в седмицата. А сега се задава и 13-часовият работен ден, съобщи Deutsche Welle.

Как работниците посрещат новите трудови правила?

"Не мога да работя по 13 часа на ден и не очаквам това от моите служителки", казва пред ДВ Ани, шефка на салон за красота в Атина. Тя е убедена, че и клиентките ѝ няма да са доволни от работата на изтощените козметички. Затова се пита защо гръцката министърка на труда Ники Керамеос непременно иска да създаде законови предпоставки за 13-часов работен ден.

Отговорът на министърката: става дума за изключение от правилото, отнасящо се само за 37 работни дни в годината, и то "в интерес на работниците".

Синдикатите отхвърлят плановете и се противопоставят на приемането в парламента на законопроекта "за по-гъвкаво работно време". Затова са свикали обща стачка за сряда, 1 октомври. Надяват се по този начин да парализират страната. Сигурно е едно - че корабите ще останат в пристанищата, самолетите - на земята, а малкото влакове - по гарите.

Шестдневна работна седмица за работниците

Още преди този законопроект консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис превърна гръцкия трудов пазар в един от най-гъвкавите в Европа. От юли 2024 насам работниците в промишлеността, в търговията, в селското стопанство и в някои сектори на услугите трябва да работят по шест дни в седмицата, ако работодателят им вземе такова решение. За допълнителния шести ден се дава добавка от 40 процента върху надницата.

Като цяло в Гърция все още важи 40-часовата работна седмица, но работодателите имат право за ограничено време да изискват до два неплатени допълнителни работни часа, предлагайки насреща повече свободно време. Теоретически това е на доброволни начало, но в много предприятия работниците са принудени да работят по-дълго и без компенсации.

13-часовият работен ден също трябва да се опира на доброволна база, подчертава министърката на труда. Никой не е задължен да работи извънредно, изтъква Ники Керамеос.

Негативните влияния върху производителността

Но може ли някой работник действително да откаже, ако от него бъде поискано да се труди извънредно? Експертът по труда проф. Теодорос Кутрукис казва: "Не. Това не може да мине без последствия, тъй като отделният работник има само минимални възможности да преговаря". Кутрукис предупреждава, че новото законодателство няма да се отрази положително на пазара на труда. Удължаването на дневното работно време би могло да доведе до намаляване на професионалното удовлетворение на заетите, до спад в производителността и дори до ръст на разходите за труд. Освен това може да повлияе на баланса между семейния и професионалния живот и да ограничи възможностите на работника да разполага с достатъчно време за по-нататъшната си квалификация и развитие, добавя професорът.

Експертът предлага в изключителни случаи, при които в даден бранш или в дадено предприятие има спешна нужда, за кратко да се въвеждат допълнителни работни часове. Това би могло да се уреди от работодателите и работниците чрез механизма на тарифните преговори.

Гъвкаво работно време според нуждите на работодателя

Наред с въвеждането на 13-часовия работен ден законопроектът предвижда и "гъвкаво" разпределение на почивните дни, гъвкаво и краткосрочно разпределение на допълнителната работа от 120 минути на ден и извикване на работа на служителите чрез мобилно приложение при "спешна нужда". Опция ще бъде и четиридневната работна седмица при 40 часа седмично работно време.

Министерството на труда е убедено, че предложената реформа ще пригоди законодателството към реалността. Но много експерти по труда възприемат това като легализиране на нарушенията от страна на работодателите, регистрирани в миналото.

Удължаване на работното време вместо работа на две места

Заради ниските заплати много гърци работят на две места, а с новите правила ще могат да работят по 13 часа при един работодател. "Ако можеш да правиш това при двама работодатели и да се местиш от едно място на друго, защо да не можеш да го правиш при един и да печелиш 40 процента повече?", гласи въпросът, който Керамеос постоянно задава пред обществеността.

Зад него обаче се крие въпросът защо толкова много хора в Гърция не могат да се издържат със своята 40-часова работа и трябва да се трудят извънредно или на две места.

Според Евростат гърците работят много, повече от всички други европейци - по 1886 часа годишно. Въпреки това производителността е ниска, както и покупателната способност (30 процента под средната за ЕС). Т.е. гърците още отсега работят много, но по волята на правителството трябва да работят още повече.

Синдикатите казват: "Стига толкова!"

Гръцкият синдикат GSEE отхвърля 13-часовия работен ден. "Изтощението не е подем, човешкото натоварване има граници", гласи мотото на предвидените протести. Вместо за удължаване, синдикатът се бори за намаляване на работното време до 37,5 часа седмично, колкото е в много от европейските страни.

В призива си за общата стачка синдикатът отбелязва: "Гръцките работници, които и сега работят повече часове годишно от колегите си в ЕС и съобщават за голям ръст на бърнаут и претоварване, ще се конфронтират сега с дистопия. Стига! Вече просто не издържаме".

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Трудови закони Гърция 13часов работен ден 6дневна работна седмица Гъвкаво работно време Синдикати Стачка Права на работниците Производителност на труда Ниски заплати Трудова реформа
Последвайте ни

По темата

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Хайди Клум разкри зловещи детайли за костюма си за Хелоуин

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

„Намушкаха я без причина“ – свидетели описват убийството на украинската бежанка във влак

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

Как ще се изчислява такса смет от Нова година

pariteni.bg
Произведоха последния Ford Focus ST

Произведоха последния Ford Focus ST

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 3 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

България Преди 11 минути

Лекари съветват как да се предпазим от умора, главоболие и напрежение по време на геомагнитни смущения

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

България Преди 11 минути

В поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР

Мъск стана първият половин трилионер в света

Мъск стана първият половин трилионер в света

Свят Преди 32 минути

Шефът на Tesla Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 500 милиарда долара

Делян Пеевски: Румене, излез!

Делян Пеевски: Румене, излез!

България Преди 33 минути

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той

<p>Борисов: Президентът Радев&nbsp;действа като едноличен господар</p>

Борисов: Важно е да имаме силни и организирани служби за сигурност заради войната

България Преди 35 минути

По думите му отношенията на Европа и САЩ с Русия са влошени и опитите за адекватни реакции няма да успокоят ситуацията

мечка

Ожесточено състезание: Мечокът Чънк спечели титлата на Седмицата на дебелата мечка

Любопитно Преди 36 минути

Чънк победи въпреки травмата на челюстта си, която затрудняваше яденето на сьомга

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Близо 50 европейски лидери се събират за разговори за войната в Украйна и икономиката

Свят Преди 1 час

Украинският президент Володимир Зеленски също се очаква да присъства на срещата

Първата двойка на САЩ Доналд и Мелания Тръмп

Четец по устни разкри разгорещения разговор между Доналд Тръмп и Мелания

Любопитно Преди 1 час

Американският президент дори беше забелязан да размахва пръст на съпругата си

<p>Двама моряци от руски танкер&nbsp;под стража заради дроновете в Дания</p>

Двама моряци от руски танкер от "сенчеста флотилия" под стража заради дроновете в Дания

Свят Преди 1 час

Предполага се, че танкерът е бил използван като площадка за изстрелване на мистериозните дронове, блокирали летища в Дания

<p>Хиляди почетоха жертвите&nbsp;от трагедията на жп гарата в Нови Сад</p>

11 месеца от трагедията на жп гарата в Нови Сад, хиляди почетоха жертвите

Свят Преди 1 час

Организаторите напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност

Джейн Гудол

Почина Джейн Гудол, която промени завинаги разбирането ни за животните

Свят Преди 1 час

Нейните полеви изследвания с шимпанзетата не само премахнаха бариерите пред жените и промениха начина, по който учените изучават животните, но и документираха емоции и личностни черти у тези примати, които размиха границата между хората и животинското царство

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

България Преди 1 час

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви

<p>С ветрове от 155 км/ч: Бурята &quot;Имелда&quot; връхлетя Бермудските острови</p>

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови, затвориха летище, училища и правителствени сгради

Свят Преди 1 час

Беше издаден код за ураган

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

Овцевъди и козевъди oбявиха протестна готовност

България Преди 2 часа

Причината е липсата на държавно решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

Напрежение в Нови Искър: Протести след смъртта на жена, пометена от камион

България Преди 2 часа

Потърпевшите от трафика на тежкотоварни автомобили настояват за мерки, които да не допускат още фатални инциденти

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Кометата, която се носи към нас, е по-голяма от очакваното – и може да е извънземна технология

Любопитно Преди 2 часа

Кометата е открита за първи път от НАСА на 1 юли

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg
1

Коя е най-дебелата мечка в Аляска

sinoptik.bg

От секс символ до баба: Мишел Пфайфър има внуче

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Расмус Хойлунд изпрати послание към Ман Юнайтед след двата си гола за Наполи в Шампионската лига

Gong.bg

Де Бройне след успеха на Наполи: Нямам проблеми с Конте, искам просто да се наслаждавам на футбола

Gong.bg

Българин - сред задържаните на флотилията за Газа (ВИДЕО)

Nova.bg

Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала

Nova.bg