Една от най-драматичните заложнически кризи: Какво се е случило с полет 149 на British Airways?

В ранните часове на 2 август 1990 г. търговски полет, пътуващ за Кувейт, става неволна част от една от най-драматичните и мъчителни заложнически кризи в съвременната история. Полет 149 на British Airways, превозващ 385 пътници и екипаж, каца на международното летище в Кувейт, когато Ирак започва изненадваща инвазия в страната, пише Sky History.

Това, което следва, е травматично изпитание за пътниците, които се оказват въвлечени в геополитически кошмар, държани като заложници от силите на Саддам Хюсеин и използвани като жив щит в подготовката за войната в Залива.

Ето какъв е бил развоят на събитията и това, което е трябвало да преживеят заложниците от полета.

Едно съдбоносно пътуване

Полет 149, редовен полет от Лондон Хийтроу до Куала Лумпур, прави междинно кацане в Кувейт. Пътниците на борда не са били наясно със събитията, които са щели да се развият, тъй като полетът е бил планиран месеци по-рано и политическата ситуация в региона е изглеждала стабилна по това време. Въпреки това, когато самолетът се приземява в 4:00 ч. сутринта, иракските сили вече преминават границата на Кувейт и започват бърза и брутална инвазия, която ще постави началото на Войната в Залива.

British Airways Flight 149 was bound for Subang's KLIA in 1990 when the B747 made a stop at Kuwait.



Lil did the crew know that Saddam has invaded Kuwait. All pax were taken hostage as human shield while the aircraft was destroyed pic.twitter.com/RN8CNZQ1Jh